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100 рассказов о независимости: вернуться на Родину по призыву Елбасы

18 Ноября 2021 15:30
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100 рассказов о независимости: вернуться на Родину по призыву Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь 30-летия Независимости Казахстана МИА «Казинформ» в электронном виде издало книгу «100 рассказов о Независимости» . Опубликованная электронная книга на казахском, русском и английском языках – альманах уникальных историй, напрямую или косвенно связанных с достижениями казахстанской независимости.

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Большинство спикеров, будучи очевидцами исторических событий, делятся своими личными воспоминаниями и эмоциями, вспоминают ранее неизвестные детали каждого конкретного периода развития страны.

Кроме того, в книге присутствуют мнения профильных экспертов, анализирующих экономические, социально-политические и культурные процессы с высоты прошедших 30 лет. Особое место в рассказах занимает личность Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей отрывки из этой книги.

Один из миллионов: вернуться на Родину по призыву Елбасы

Асылбек БАЙТАНҰЛЫ

Выпускающий редактор интернет-проекта «Әдебиет порталы» МИА «Казинформ»

Я – один из миллионов казахов, родившихся и выросших за границей. Однако, даже находясь вне Родины, мы старались сохранить свою национальную идентичность. В этом контексте духовное и культурное влияние казахского народа всегда было велико. Мы, казахи, живущие в Монголии, считали Казахстан, который был частью Советского Союза, убежищем. Время от времени по московскому телевидению можно было услышать песни Розы Баглановой, Розы Рымбаевой, группы «Дос-Мукасан», узнать о международных соревнованиях с участием казахстанских спортсменов. Это была наша любовь и тоска по Родине предков. Хотя Советский Союз и Монголия поддерживали дружеские отношения как социалистические государства, передвижение не было свободным. Вот почему мы завидовали тем казахам, которым посчастливилось разными путями поехать в Казахстан и Алматы. Когда начался процесс распада СССР, заграничные казахи всем сердцем мечтали и надеялись, что Казахстан обретет независимость.

16 декабря 1991 года наконец-то сбылась наша мечта! Выступление Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева через две недели после обретения независимости по казахстанскому радио вдохновило заграничных казахов. Елбасы призвал всех казахов за рубежом вернуться на Родину и вместе работать над становлением независимого молодого государства. Как показала история, казахи Монголии первыми поддержали инициативу возвращения.

В том же году после окончания средней школы я отправился в Казахстан. Мы приехали в Кокшетау и вдохнули воздух свободы. Я поступил в университет по специальности «Учитель казахского языка и литературы». Вместе со страной пережил экономические трудности 1990-х годов и был убежден, что все эти проблемы носят временный характер. Я ни на минуту не отрывался от учебы. Окончив университет с отличием, начал работать в сфере образования, старался дать молодому поколению правильное воспитание.

За восемнадцать лет работы в сфере педагогики моей главной целью было научить студентов понимать и уважать родной язык, любить свою Родину, свою землю, ее уникальные традиции и обычаи, хранить их как зеницу ока. Я также работал журналистом, писал статьи о языке, культуре, менталитете.

Живя почти четверть века в Кокшетау, видел реальные изменения. В 1991 году это был город, застроенный преимущественно «хрущевками», а теперь он изменился до неузнаваемости и украшен множеством современных жилых домов.

Мечты двигают нас вперед. Мне захотелось попробовать свои силы в журналистике, и в 2015 году моя семья переехала в столицу. Сегодня я работаю выпускающим редактором в интернет-проекте «Әдебиет порталы» Международного информационного агентства «Казинформ», имеющего более чем вековую историю. Создаю контент на казахском языке. Считаю, что это мой небольшой вклад в духовное возрождение нашего государства и развитие нашего родного языка. Годы не прошли даром. Я был удостоен знака «Қазақстан ақпарат саласының үздігі». Считаю, что это оценка моей более чем двадцатилетней работы в этой сфере. Для меня великая честь - быть гражданином свободной и независимой страны.


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#История Казахстана   #Соотечественники   #Первый Президент - Елбасы  
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