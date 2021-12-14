100 рассказов о независимости: «Пусть будет высоким наш шаңырақ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь 30-летия Независимости Казахстана МИА «Казинформ» в электронном виде издало книгу «100 рассказов о Независимости». Опубликованная электронная книга на казахском, русском и английском языках – альманах уникальных историй, напрямую или косвенно связанных с достижениями казахстанской Независимости за последние три десятилетия, начиная с 1991 года и до наших дней.Большинство спикеров, будучи очевидцами исторических событий, делятся своими личными воспоминаниями и эмоциями, вспоминают ранее неизвестные детали каждого конкретного периода развития страны. Кроме того, в книге присутствуют мнения профильных экспертов, анализирующих экономические, социально-политические и культурные процессы с высоты прошедших 30 лет. Особое место в рассказах занимает личность Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей отрывки из этой книги.

«Пусть будет высоким наш шанырак»: создание Государственного Герба

Жандарбек МАЛИБЕКОВ

Архитектор, автор Государственного Герба Республики Казахстан

Многие не догадываются, насколько глубокий смысл заложен в Государственном Гербе Республики Казахстан. Он в каждом элементе, который вы там видите. У него настолько сильная философия, что сам по себе Герб является своего рода оберегом нашей государственности. И я расскажу почему.

В начале 1992 года был объявлен конкурс на лучший проект государственных символов независимого Казахстана. В тот период я жил в Ташкенте. Знакомые передали мне газету, в которой были опубликованы условия конкурса. И я взялся за эту действительно кропотливую, скрупулезную работу, которая может сравниться с полноценными исследованиями.

Дали срок в три месяца. Я углубился в историю казахского народа, в нашу культуру и традиции. В своей работе я хотел отразить всю глубину нашего духовного наследия. Смысл моего проекта можно передать хорошими словами: «Шаңырағың биік болсын, керегең кең болсын, босағаң берік болсын» («Пусть будет высоким твой шаңырақ, пусть будет просторным твой дом, пусть будет крепким твой порог»). Для казахов эти пожелания – бата были самыми главными. Поэтому одним из основных элементов в нашей символике является юрта. Мало кто знает, что юрта – древнейшее архитектурное творение человечества, даже древнее, чем египетские пирамиды. Это мобильное жилище решало многие социальные вопросы. Шанырак нес и другой посыл. Когда молодые женятся, казахи обычно говорят: «Үй ішінен үй тікті». Им дарили юрту, чтобы они жили самостоятельно. Наш шаңырак олицетворял новое независимое государство, которое отделилось от СССР.

Потом встал вопрос того, чтобы визуально государство выглядело защищенным. И я вновь прибегнул к историческим фактам: впервые лошади были одомашнены в Казахстане. В нашей истории тулпары, можно сказать, всегда защищали батыров – конь был другом и хранителем воинов. В моем проекте скакуны необычные: рогатые кони во многих культурах считаются святыми. А в рогах коней, изображенных на Гербе, отражена наша традиция. Красивые и крепкие рога состоят из семи колец. Они означают семь колен – «жеті ата».

Я часто читаю и слышу комментарии о том, что тулпары на Гербе – крылатые кони, но это неправильное представление. На самом деле «крылья» – историческая эпоха времен Ренессанса. Они состоят из большого, среднего и малого звеньев, которые, объединившись, как бы «садятся» в седло. Это отражает эпоху объединения и согласия между тремя жузами.

Чтобы создать впечатление устойчивости молодого государства, в образе Герба отражен желбау. При сильных ветрах для укрепления юрты к желбау привязываются тяжелые предметы. В юрте желбау должен висеть внутри, но на Гербе я выставил его наружу, чтобы укрепить «порог». И над входом добавил название государства – «Қазақстан». А уыки, поддерживающие шаңырак, это разные национальности, проживающие в нашей стране.

Я помню, что в масштабном конкурсе на лучший госсимвол участвовало 245 проектов. Комиссия заседала каждую неделю, и, в конце концов, на рассмотрение депутатам был предложен мой проект. Хочу отметить, что вне комиссии, вне рабочего времени Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев сам приходил и изучал выдвинутые на рассмотрение варианты Гербов – ему очень нравился мой проект.

И здесь отдельно стоит рассказать об элементах, которые поначалу вызвали недовольство депутатов Верховного Совета. Прежде, чем утвердить мой проект, они потребовали, чтобы я снял с Герба рогатых коней, архаров и пятиконечную звезду. Архары народным избранникам не понравились. Но ведь это часть нашего исторического декоративно-прикладного искусства – знаменитый сакский звериный стиль! Помимо этого, такая геральдика была нужна, чтобы подчеркнуть масштаб и пропорцию симметричного Герба. Элемент показывает устойчивость верхнего объема благодаря крепкому порогу: «Босағаң берік болсын». Помню, я тогда не мог понять, чем наши архары хуже кенгуру на гербе Австралии?

Интересная история произошла со звездой. После выполнения всех требований депутатов Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев увидел, что подправленный Герб оскудел. Тогда он выступил с такой речью: «Уважаемые депутаты, давайте не будем ассоциировать пятиконечную звезду с Советской властью. У казахов есть красивое выражение «Жұлдызың жансын». Мы верим, что у каждого есть своя звезда, и она должна быть у нашей молодой страны. У нас свой путь развития». Прошло дополнительное голосование – и звезда вернулась на место. Вечером позвонил Президент и попросил оставить на Гербе снятые элементы. На следующем заседании выступали председатель комиссии, академик Национальной академии наук Салык Зиманов, один из создателей первой Конституции РК Султан Сартаев, народный писатель Абиш Кекилбаев. Ключевой фигурой в этом обсуждении был Президент Нурсултан Назарбаев. Вот так тяжело мы защищали наш Государственный символ.

В общем, именно с этого момента все эти годы я занимаюсь Гербом. Я разработал его стандарт и эталон, в 2019 году в названии страны мы меняли шрифт с кириллицы на латиницу, также мне доверили руководить работой при изготовлении Герба на Президентском штандарте. Конечно же, в течение всего этого времени на различных мероприятиях мы порой беседуем с Елбасы и вспоминаем, с каким трудом защищали наш Государственный Герб.