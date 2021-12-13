100 рассказов о независимости: Новая парадигма развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь 30летия Независимости Казахстана МИА «Казинформ» в электронном виде издало книгу «100 рассказов о Независимости». Опубликованная электронная книга на казахском, русском и английском языках – альманах уникальных историй, напрямую или косвенно связанных с достижениями казахстанской Независимости за последние три десятилетия, начиная с 1991 года и до наших дней.

Большинство спикеров, будучи очевидцами исторических событий, делятся своими личными воспоминаниями и эмоциями, вспоминают ранее неизвестные детали каждого конкретного периода развития страны. Кроме того, в книге присутствуют мнения профильных экспертов, анализирующих экономические, социально-политические и культурные процессы с высоты прошедших 30 лет. Особое место в рассказах занимает личность Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей отрывки из этой книги. Стоит отметить, что 10 декабря в 1997 году город Акмола (Нур-Султан) был объявлен столицей Республики Казахстан. В этой связи, сегодня мы предлагаем читателям рассказ о столице Независимого Казахстана.

Новая парадигма развития

Маулен АШИМБАЕВ

Председатель Сената Парламента РК, государственный деятель

После обретения Независимости Казахстан оставался наследником глубокого системного кризиса, который ранее переживал Советский Союз. Все нерешенные проблемы – неэффективная командно-административная экономика, разваленная социальная сфера, пустая казна, инфляция и другие – передались независимым государствам, образовавшимся после распада СССР.

В результате этого масштабного геополитического сдвига были разрушены все хозяйственные связи между постсоветскими республиками. К примеру, 90% продукции наших промышленных гигантов были ориентированы на союзный рынок и зависимы от поставок сырья. 130 наиболее крупных предприятий Казахстана в начале 1990-х годов уже простаивали, остановились или резко сократили объемы производства. Более 100 тысяч человек – высококвалифицированных специалистов индустрии – остались без работы. На фоне резкого падения промышленности в 1991-1992 годах инфляция доходила до 1000 процентов. Это был период, когда цены заметно росли каждый день, при этом задерживались выплаты заработных плат и пенсий.

В таких сложнейших условиях Казахстан во главе с Первым Президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым начал формировать новую экономику, укреплять государственность, вырабатывать собственный курс развития. Несмотря на самые серьезные проблемы, первые годы Независимости не ассоциируются у казахстанцев с отчаянием, сплошным пессимизмом и негативом. Ведь это был еще и период вдохновения, больших ожиданий и веры в будущее. У людей была большая надежда на успех и преодоление кризиса. И во многом эта надежда была обусловлена личностью Главы государства Нурсултана Назарбаева, его способностью внушать веру в будущее, убеждать, передавать оптимизм даже в самых сложных ситуациях. Народ ему верил и действительно поддержал его программу действий, его решительные меры по реформированию экономики, привлечению инвесторов и другим направлениям.

Нурсултан Абишевич постоянно встречался с людьми, ездил по регионам, приезжал на предприятия, разъяснял ситуацию, успокаивал, находил решения. Елбасы фактически вручную соединял разорвавшиеся экономические связи и восстанавливал развитие нашего промышленного комплекса. И с этой точки зрения Казахстану очень повезло, что на переломе эпох страну возглавил такой уникальный, харизматичный лидер, который сделал все, чтобы изменить парадигму нашего развития.

Таким лидером для Великобритании во время Второй мировой войны стал Уинстон Черчилль, сплотивший всю нацию на борьбу с фашизмом. Для Турции не менее важна фигура Мустафы Кемаля Ататюрка, который собрал осколки страны, объединил их и организовал борьбу за независимость. Такие примеры, конечно, были и в Китае – имя Дэн Сяопина сегодня во всем мире ассоциируется с эффективными экономическими реформами и возрождением КНР. И Нурсултан Абишевич – именно тот человек, который благодаря своим уникальным лидерским качествам сумел обеспечить развитие Казахстана в самых неблагоприятных экономических, социальных и политических условиях.

Роль личности Нурсултана Абишевича Назарбаева в преодолении комплексного кризиса после распада Советского Союза была огромной. И во многом то, что мы относительно быстро прошли этот нелегкий период, связано с той огромной работой, которую в те годы проводил наш Первый Президент.