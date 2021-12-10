«100 рассказов о независимости»: Формирование первого Правительства независимого Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь 30-летия Независимости Казахстана МИА «Казинформ» в электронном виде издало книгу «100 рассказов о Независимости». https://100angime.kz/ Опубликованная электронная книга на казахском, русском и английском языках – альманах уникальных историй, напрямую или косвенно связанных с достижениями казахстанской независимости за последние три десятилетия, начиная с 1991 года и до наших дней.

Большинство спикеров, будучи очевидцами исторических событий, делятся своими личными воспоминаниями и эмоциями, вспоминают ранее неизвестные детали каждого периода развития страны.

Кроме того, в книге присутствуют мнения профильных экспертов, анализирующих экономические, социально-политические и культурные процессы с высоты прошедших 30 лет. Особое место в рассказах занимает личность Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей отрывки из этой книги.

Сергей ТЕРЕЩЕНКО

Первый Премьер-Министр Республики Казахстан в 1991-1994 годах

Некоторым может показаться, что возглавить правительство новорожденной страны, экономика которого испытывает жесточайший кризис, – безумие. Но кто-то должен был это сделать. К тому же нельзя отказываться, если тебе доверяет Президент.

После августовского путча 1991 года в октябре (тогда я был председателем Чимкентского областного совета народных депутатов) меня вызвал к себе в алматинскую резиденцию Президент Нурсултан Назарбаев. И во время встречи он сделал неожиданное предложение: «Завтра сессия, и я хочу, чтобы ты стал Премьер-Министром. Никому другому сейчас эту должность я не могу доверить, а тебя знаю уже много лет. Ты не подведешь».

Нурсултан Абишевич всегда подбирал людей, исходя из трех критериев: ответственность, деловитость и преданность стране. К тому времени у меня уже был солидный опыт руководящей работы, в том числе в высших эшелонах власти под непосредственным руководством Нурсултана Назарбаева.

Я поблагодарил Нурсултана Абишевича за оказанное доверие, дал обещание его не подвести. Но честно признаюсь, тогда в мою душу закралось сомнение – справлюсь ли? Смогу ли соответствовать всем требованиям и вызовам времени? Но, видимо, так уж сложилась судьба.

Союз был на грани развала – денег в бюджете катастрофически не хватало, экономика испытывала жесточайший кризис, рвались союзные связи… И весь этот хаос – и политический, и экономический – нам пришлось принимать на себя. Казахстан стал независимым государством в условиях экономической катастрофы.

Я проработал в должности Премьера три года без трех дней. Это много. Потому что в других республиках, например, в Украине, Кыргызстане, главы правительств менялись буквально каждые три месяца. Не успеешь познакомиться – а уже другой человек. Нурсултан Абишевич, как Президент, занимался в основном политикой, внутренней и внешней, а все экономические проблемы, по сути, легли на Кабинет министров.

И тогда, и особенно сейчас, по прошествии времени, я должен сказать, что у нас сформировалось Правительство профессионалов. Другое дело, что не было возможности многого сделать из того, что планировалось, потому что не хватало, прежде всего, средств. Инфляция была страшная – 2400%, 2600%… Например, то, что сегодня стоило рубль, завтра уже – 20 копеек.

Работать, конечно, приходилось очень много и очень напряженно, меня выручало то, что за плечами была хорошая советская управленческая школа. Помогло и то, что я прошел по всем ступеням лестницы партийного и государственного строительства – поработал в колхозе, комсомоле, партии, где прошел путь от заведующего отделом до первого секретаря областной партийной организации, был председателем Чимкентского облисполкома, четыре года руководил всем хозяйством этой крупнейшей южной области, работал первым заместителем председателя Совета министров, первым заместителем Председателя Верховного Совета Казахской ССР, заместителем Президента.

Но годы премьерства, выпавшие на период распада огромной страны, были ни с чем не сравнимы. Политическая ситуация была напряженная. Предприятия закрывались. На полках магазинов ничего не было. Мы начали внедрять карточки. Когда 2 января 1992 года исполняющий обязанности Премьер-Министра РСФСР Егор Гайдар отпустил розничные цены (мы тогда были в рублевой зоне), через какое-то время на прилавках появились продовольственные и непродовольственные товары. Но денег у людей не было. Поэтому были недовольства, забастовки, голодовки. «Зубастые» депутаты по 6 часов меня держали на трибуне во время заседаний Верховного Совета. Всем хотелось, чтобы побыстрее стало лучше. И нам этого тоже очень хотелось. Но мы понимали, что быстро лучше не станет.

В этих условиях надо было принимать какие-то стратегические решения, от которых зависел бы весь дальнейший путь государства. И столь судьбоносное решение мог принять только один человек – Президент Нурсултан Назарбаев, потому что только в его руках была тогда легитимная власть в стране. Нурсултан Назарбаев был вынужден из-за самой обстановки в стране брать на себя все главные функции власти и действовать как в режиме чрезвычайного положения. Этот «режим чрезвычайного положения» диктовал нам и особые правила. Прежде всего, Нурсултан Абишевич решительно отказался от популистских лозунгов, основанных на нереальных обещаниях и программах быстрого расцвета страны, которые во множестве предлагались тогда различными партиями и общественными движениями. Он воздерживался и от провозглашения либерально-демократических лозунгов по той причине, что в Казахстане отсутствовали традиции либерализма, считая, что правильным будет действовать по принципу «Сначала экономика, потом политика».

Скажу одно – у лидера должны быть три качества: ум, характер, харизма. И все эти качества присущи Нурсултану Абишевичу. Люди поверили в него, потому что понимали, что «он – свой человек». Это человек, который прошел закалку у доменной печи, все ступени управления. Нурсултан Назарбаев знает о людских нуждах не понаслышке. И он знает, как целенаправленно вести страну к процветанию. Эксперты, которые вчера с ошибочным убеждением сулили Казахстану участь бедной страны третьего мира, сегодня это, наверное, понимают как никто другие.