100 пунктов вакцинации от коронавируса действуют в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О готовности сферы здравоохранения столицы к массовой вакцинации жителей Нур-Султана рассказал в своем аккаунте в Instagram аким города Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

«Мировая пандемия ставит людей перед двумя сценариями: первый – вакцинироваться, тем самым обезопасить себя и своих окружающих, второй – переболеть болезнью. При втором варианте человек не может заранее знать, справится ли его здоровье со столь опасной и разрушающей иммунитет коронавирусной инфекцией. Кроме того, из-за халатного отношения и игнорирования вакцинации может заразить окружающих людей и тем самым дать возможность хаотичному распространению инфекции», - аргументировал аким.

Он напомнил, что медицинские работники приступили к вакцинации с 1 февраля. Первым этапом вакцинировали тех, кто непосредственно стоит на передовой. Это медработники, учителя, стражи порядка и т.д. Это свыше 20 тысяч человек.

«Теперь приступили ко второму этапу – вакцинации населения. 6 апреля запустили запись среди жителей города. Это позволит избежать единовременного массового скопления людей, равномерно распределять вакцины в медучреждения.

Сегодня (8 апреля – прим. ред.) в онлайн-режиме с главврачами медучреждений сверили часы.

Первое. Массовая вакцинация требует профессионального и ответственного подхода медицинских работников. Врачи были еще раз проинструктированы, перед вакцинацией необходимо проверять состояние здоровья пациента и т.д.

Второе. В медучреждения поставили дополнительное количество оборудования: свыше 40 холодильных установок, более 80 термоконтейнеров для транспортировки вакцин и т.д. Количество прививочных пунктов увеличили с 36 до 100. Время работы пунктов вакцинации продлили с 8:00 до 00:00 часов.

Третье. В ряде ТРЦ, к примеру, в ТРЦ «Mega Silk Way», готовим инфраструктуру для открытия пунктов вакцинации. Там будут зоны регистрации, ожидания, осмотра и т.д. На местах будут дежурить медицинские бригады», - рассказал Алтай Кульгинов.

По его словам, подобные места позволят также своевременно охватить коллективы, которые трудятся в местах массового скопления людей, тем самым обезопасив их. В случае необходимости прививочные пункты откроют также в гостиницах города.

«Только массовая вакцинация поможет приобрести коллективный иммунитет и остановить распространение коронавируса», - резюмировал градоначальник.