100 провакцинированных студентов из Алматы получили проездные карты "Оңай"

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 90% сотрудников Алматинского технологического университета получили вакцину от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам проректора ВУЗ-а по воспитательной работе и социальным вопросам Диляры Бисалиевой, в коллективе хорошо понимают важность вакцинации.

«В настоящее время в университете трудятся 646 сотрудников. 90% из них были привиты обеими компонентами вакцины против коронавируса. А 9% имеют медицинские противопоказания. Стоит отметить, что в учебном корпусе работает система «Аshyq», - сказала проректор.

Кроме того, она отметила, что среди студентов, получивших вакцину разыгрывались призы.

«100 студентам, получившим вакцину, были розданы проездные карты «Оңай», 200 студентов были охвачены общежитием, 60 студентам были выданы сертификаты на получение книг в книжном магазине «Меломан», 40 студентов прошли языковые курсы АТУ», - добавила Диляра Бисалиева.

Студенты и сегодня продолжают вакцинироваться от коронавируса.