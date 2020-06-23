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100 полицейских наградили в Северо-Казахстанской области

23 Июня 2020 18:15
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100 полицейских наградили в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области начальник департамента полиции Марат Тулебаев подписал праздничный приказ о поощрении полицейских, отличившихся на службе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы полицейского ведомства, награды – медали, нагрудные знаки, грамоты и благодарственные письма - получили более 100 человек. Пятерым сотрудникам присвоили очередные звания. В списке поощренных – пятеро полицейских, отмеченных акимом области Кумаром Аксакаловым.

Накануне праздничной даты из ведомственных заведений МВД РК пришли дипломы выпускникам вузов. 36-ти североказахстанским выпускникам присвоили первые офицерские звания – лейтенант полиции. Молодые оперативники, следователи, криминалисты, специалисты технической службы приступили к службе.

Торжественные мероприятия в этом году отменили. М.Тулебаев поздравил коллег в селекторном режиме.

«От качества нашей работы зависит безопасность казахстанцев, их спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Пусть присущие нашей профессии качества – стойкость и терпение - приведут каждого к достижению высоких результатов в работе. Хочу сказать спасибо всем коллегам за добросовестный и неутомимый труд, за верность присяге, за преданность общему делу», - сказал глава департамента полиции.

В органах внутренних дел Северо-Казахстанской области несут службу более 2 тысяч человек.



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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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