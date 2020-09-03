100 передвижных медицинских комплексов закупят для казахстанских сел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о планах по пересмотру организации первичной медико-санитарной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства поручено кардинально пересмотреть подходы к организации первичной медико-санитарной помощи. Министерством будет разработан соответствующий план по улучшению оказания медико-санитарной помощи в Республике Казахстан на 2021 - 2023 годы, включающий мероприятия по улучшению доступности первичной медико-санитарной помощи, прежде всего сельским жителям. Мы пересмотрим подходы в части обеспечения функционирования фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий и примем меры по укреплению их материально-технической базы и кадровому обеспечению», - сказал Ералы Тугжанов на пресс-конференции в Правительстве.

По его словам, одним из механизмов улучшения доступности медицинской помощи будет дальнейшее развитие транспортной медицины для отдаленных регионов.

«Будут закуплены 100 передвижных медицинских комплексов на базе автобуса для сельских населенных пунктов. С учетом имеющегося парка ПМК, потребность районных больниц будет покрыта на 100%. В 2020 году службу скорой медицинской помощи планируется оснастить современным санитарным автотранспортом отечественного производства через АО «БРК-Лизинг». Всего будет поставлено 1167 единиц», - отметил спикер.

«Министерством здравоохранения совместно с МИО будет проведен комплексный аудит оснащенности и инфраструктуры медицинских организаций. По результатам аудита в Правительство будут внесены предложения и сформирована бюджетная заявка. Особый акцент мы сделаем на сельском здравоохранении», - заключил Е.Тугжанов.