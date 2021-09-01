100% педагогов Жамбылской области вакцинировано против КВИ

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Готовность номер один в плане соблюдения санитарно-эпидемиологических норм объявлена в школах Жамбылской области, передает корреспондент МИА» Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на сегодняшний день 100% работников образования области привиты против КВИ.

Среди привитых - воспитатели детских садов, педагоги начальных классов, преподаватели колледжей, сотрудники управления и отделов образования. Привитые педагоги чувствуют себя нормально.

25 829 учителей школ привились первым компонентом. Второй компонент, согласно графику, получили 18 000 педагогов. В детских садах вакцинировано 6 528 работников (первым компонентом - 6 528, вторым компонентом – 6 300).

Отмечается, что 1 978 педагогов организаций дополнительного образования полностью получили первый компонент вакцины. Второй компонент, по графику, получили 1 780 педагогов.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности учащихся, в учебных заведениях для сотрудников школ будет работать приложение Ashyq.

«Учащиеся будут поддерживать термометрию, масочный режим и социальную дистанцию. В классных кабинетах каждые два часа будет проводиться дезинфекция. Посторонним лицам вход в образовательные учреждения Жамбылской области запрещен», - отметили в ведомстве.