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    03:20, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    100% педагогов Жамбылской области вакцинировано против КВИ

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Готовность номер один в плане соблюдения санитарно-эпидемиологических норм объявлена в школах Жамбылской области, передает корреспондент МИА» Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на сегодняшний день 100% работников образования области привиты против КВИ.

    Среди привитых - воспитатели детских садов, педагоги начальных классов, преподаватели колледжей, сотрудники управления и отделов образования. Привитые педагоги чувствуют себя нормально.

    25 829 учителей школ привились первым компонентом. Второй компонент, согласно графику, получили 18 000 педагогов. В детских садах вакцинировано 6 528 работников (первым компонентом - 6 528, вторым компонентом – 6 300).

    Отмечается, что 1 978 педагогов организаций дополнительного образования полностью получили первый компонент вакцины. Второй компонент, по графику, получили 1 780 педагогов.

    Кроме того, в целях обеспечения безопасности учащихся, в учебных заведениях для сотрудников школ будет работать приложение Ashyq.

    «Учащиеся будут поддерживать термометрию, масочный режим и социальную дистанцию. В классных кабинетах каждые два часа будет проводиться дезинфекция. Посторонним лицам вход в образовательные учреждения Жамбылской области запрещен», - отметили в ведомстве.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Жамбылская область
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