100% педагогов получили паспорта вакцинации в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свыше 34 тысяч сотрудников организаций образования Алматы привились от коронавируса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Эти данные в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций озвучила руководитель управления образования города Ляззат Жылкыбаева.

По ее словам, паспорта вакцинации получили 100% педагогов, кроме тех, у кого имеется медотвод.

Вакцинация сотрудников образования поможет обезопасить здоровье детей, прервать цепочку заражения и локализовать распространение коронавируса, считает Л. Жылкыбаева.

Руководитель управления образования Алматы подчеркнула, что пандемия вынудила систему образования перейти на онлайн-вариант, однако нужно понимать, что ничто не сравнится с обучением в традиционном формате. Поэтому чтобы открыться офлайн в сентябре, в школах прошли вакцинацию все педагоги и остальные сотрудники.

Отметим, что за 26 августа в Алматы первым компонентом вакцинированы - 3 894 человека, вторым компонентом - 7 357 человек. Всего за период с 1 февраля по 26 августа 2021 года первым компонентом вакцинированы 856 899 человек, вторым компонентом - 706 424 человека. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 110 236 человек.

В городе функционирует 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ. Задействовано 237 прививочных бригад из 1028 человек.