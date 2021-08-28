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    15:08, 28 Август 2021 | GMT +6

    100% педагогов получили паспорта вакцинации в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свыше 34 тысяч сотрудников организаций образования Алматы привились от коронавируса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Эти данные в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций озвучила руководитель управления образования города Ляззат Жылкыбаева.

    По ее словам, паспорта вакцинации получили 100% педагогов, кроме тех, у кого имеется медотвод.

    Вакцинация сотрудников образования поможет обезопасить здоровье детей, прервать цепочку заражения и локализовать распространение коронавируса, считает Л. Жылкыбаева.

    Руководитель управления образования Алматы подчеркнула, что пандемия вынудила систему образования перейти на онлайн-вариант, однако нужно понимать, что ничто не сравнится с обучением в традиционном формате. Поэтому чтобы открыться офлайн в сентябре, в школах прошли вакцинацию все педагоги и остальные сотрудники.

    Отметим, что за 26 августа в Алматы первым компонентом вакцинированы - 3 894 человека, вторым компонентом - 7 357 человек. Всего за период с 1 февраля по 26 августа 2021 года первым компонентом вакцинированы 856 899 человек, вторым компонентом - 706 424 человека. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 110 236 человек.

    В городе функционирует 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ. Задействовано 237 прививочных бригад из 1028 человек.


    Теги:
    Вакцинация Образование Общество Алматы
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