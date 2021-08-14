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100 овец пропали у сельчанина в Акмолинской области

14 Августа 2021 03:36
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100 овец пропали у сельчанина в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сотню овец, пропавших у сельчанина в Акмолинской области, участковый обнаружил в соседней Северо-Казахстанской области. Овцы самостоятельно прошли более 55 км, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамент полиции Акмолинской области, заявление о пропаже 100 овец поступило в Зерендинский отдел полиции 12 августа после 15.00 часов. По словам 45-летнего местного жителя, скот пропал с вольного выпаса еще четыре дня назад, однако только после безуспешного самостоятельного поиска владелец обратились в полицию.

«Для поиска пропавшего скота была незамедлительно создана оперативно-поисковая группа из числа сотрудников районного отдела полиции. Кроме того, в поисковых мероприятиях принял участие и сам владелец отары. В результате принятых мер участковым инспектором ОМПС ОП Зерендинского района старшим лейтенантом Аскаром Умурзаковым пропавшая отара была установлена вблизи села Аймак Тайыншынского района Северо-Казахстанской области, в 55 километрах от места пропажи. В настоящее время все 100 овец возвращены законному владельцу», - отметили в ведомстве.

Обрадованный сельчанин выразил искреннюю благодарность полицейскому.

Добавим, что старший лейтенант ОМПС Зерендинского РОП Аскар Умурзаков в органах полиции работает с 2013 года. На обслуживаемом участковым инспектором административном участке расположены Аккольский и Ортакский сельские округа с населением 3002 человека.



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#Акмолинская область   #Происшествия  
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Автор:

Оксана Матасова

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