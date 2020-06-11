100 объектов из-за нарушения санитарных норм закрыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильной группой акимата столицы совместно с полицейскими и эпидемиологами на ежедневной основе проводятся рейды по соблюдению предприятиями саннорм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

В ходе рейдов были посещены отели, рынки, рестораны, кафе и т.д. Объекты обязаны придерживаться строгих санитарно-эпидемиологических требований.

«На сегодняшний день мы осуществляем мониторинг на соблюдение постановления главного санитарного врача Нур-Султана. За весь период был проведён мониторинг 300 объектов в районе Сарыарка, из них в 100 объектах были замечены нарушения. Они были закрыты до устранения нарушений. Проводим разъяснительные работы. Объекты обязаны строго соблюдать саннормы: при входе должны быть санитайзеры (антисептики), сотрудники и клиенты должны быть в масках. Также важно обеспечить дистанцию в 2 метра между столами. В масках также должны быть посетители»,- отметила и.о.руководителя отдела санитарно-гигиенического надзора управления контроля качества и безопасности товаров и услуг района Сарыарка Дамира Нуран.

Если посетитель видит, что объект не соблюдает вышеперечисленные правила, он может позвонить в 109 или написать обращение/жалобу в любое территориальное подразделение управления контроля качества и безопасности товаров и услуг.

«Есть граждане, которые подходят со всей ответственностью и соблюдают саннормы. К сожалению, есть и те, которые игнорируют саннормы и требования. Мы закупили достаточное количество антисептиков. При входе гости и персонал обрабатывают руки. Везде вентиляционная система. Весь инвентарь, в том числе столы и стулья, обрабатываются спецраствором»,- поделилась администратор столовой «Избушка» Гульжаухар Бигалиева.

Предприниматели должны строго соблюдать санитарные нормы, так как риски заражения все ещё сохраняются. В случае несоблюдения саннорм, объекты будут закрыты.

Видео: astana.gov.kz