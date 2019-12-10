«100 новых учебников»: все книги переведут на казахский язык до конца 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца 2020 года планируется полностью завершить работу в рамках проекта «100 новых учебников на казахском языке». Об этом сообщил исполнительный директор Общественного фонда «Национальное бюро переводов» Рауан Кенжеханулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многие переведенные учебники доставлены в высшие учебные заведения. На следующий год также утвержден список учебников. Как вы знаете, в 2017-2918 годах были представлены 17 книг, а в начале текущего года изданы еще 30 книг. Таким образом, общее количество переведенных книг достигло 47. В настоящее время готовятся к изданию еще 30 учебников», - сказал Рауан Кенжеханулы в ходе заседания Центрального экспертного совета по программе «Рухани жаңғыру» в Нур-Султане.

По его словам, чтобы выпустить все 100 книг, остается работа еще по 23 учебникам.

«Уже определены оставшиеся 23 учебника на основании предложений вузов. Недавно состоялось заседание Национальной комиссии, в ходе которого был утвержден список данных учебников. В целом, названия всех 100 учебников известны и определены. 77 книг уже переведены, 47 были распространены в вузах. Теперь наша задача состоит в том, чтобы оставшиеся 23 учебника перевести и распространить до конца 2020 года и таким образом завершить данную работу в этом направлении», - сообщил Р. Кенжеханулы.