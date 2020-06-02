100 новых пассажирских вагонов планируют закупить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 100 новых пассажирских ж/д вагонов планируют приобрести в Казахстане в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обновления парка пассажирских вагонов приняты меры государственной поддержки. В прошлом году приобретены 109 пассажирских вагонов. В текущем году мы планируем приобрести также еще 100 новых вагонов», - сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов в ходе онлайн-встречи с населением на площадке СЦК.

Как отметил глава МИИР РК, также ведется работа по обеспечению доступности железнодорожных пассажирских перевозок для лиц с ограниченными возможностями.

«В настоящее время на 44 маршрутах курсируют 98 единиц специализированных вагонов-купе и имеются инвалидные коляски, которые свободно перемещаются внутри вагона и используются при посадке и высадке. Также предусмотрена 50-процентная льгота на проезд по социально значимым маршрутам. Нашей общей задачей является обеспечение прозрачности реализации проездных документов.

В прошлом году были определенные проблемы по нехватке проездных билетов из-за возрастания фактов незаконной скупки и перепродажи частными лицами на вокзалах. Поступало много жалоб и обращений со стороны населения на билетные кассы», - сказал министр.

«Для исключения подобных случаев в июле 2019 года мы полностью перешли на электронную систему продажи билетов - «Мобиус». Теперь билеты в случае отсутствия мест приобретаются в порядке очередности по Листу ожидания. Посредством Листа в 2019 году реализовано 98 тысяч билетов. Так исключается «теневая» перепродажа билетов», - добавил Б. Атамкулов.

Ранее министр рассказал , как ведутся работы по автодорогам республиканского и местного значения.