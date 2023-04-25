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100 млрд тенге налоговых поступлений не досчитался бюджет из-за нелегального импорта телефонов

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Апреля 2023, 12:22
100 млрд тенге налоговых поступлений не досчитался бюджет из-за нелегального импорта телефонов Фото: zootjegeregeld.nl

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сообщил об уроне, нанесенном бюджету «серым» импортом сотовых телефонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в условиях новых реалий развития цифровизации в стране, абонентское устройство сотовой связи является не только средством связи и коммуникаций, но и платформой для хранения личных данных, денежных средств, банковских карт, а также с помощью приложений гаджета можно в режиме онлайн оформить кредиты, микрозаймы и получать различные государственные услуги. Стоит отметить и об имеющихся «серых» схемах ввоза в страну сотовых телефонов, в том числе с дублирующими IMEI кодами», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

По его словам, одной из схем «серого» импорта является ввоз в страну поддельных сотовых телефонов.

«Согласно сведениям базы данных идентификационных кодов в настоящее время в сетях сотовых компаний страны функционируют порядка 3,7 млн абонентских устройств, которые имеют дублирующие IMEI кода. При этом сумма, не поступившая в бюджет государства в виде налогов и сборов, составляет порядка 100 млрд тенге», - сообщил министр.

Он уточнил, что наличие дубликатов кодов IMEI не позволяет правоохранительным органам эффективно выполнять оперативную работу по поиску и блокировке украденных мобильных телефонов.

«Для решения этих вопросов министерство планирует интегрировать базу данных IMEI кодов с системами таможенных служб и использовать биометрию при регистрации абонентов. Уже сейчас совместно с Министерством внутренних дел можно проверить коды IMEI украденных телефонов», - заключил глава МЦРИАП.


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