100 млн тенге вымогал банкротный управляющий у директора организации в Костанайской области
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Банкротный управляющий компании одной из компаний вымогал у генерального директора и учредителя коммерческой организации 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
«Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области установлено, что банкротный управляющий компании вымогал у генерального директора и учредителя коммерческой организации крупную сумму денежных средств в размере 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов.
Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге у генерального директора и учредителя ТОО, половины от ранее оговоренной суммы», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Следственным судом Костаная санкционирована мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Расследование по факту коммерческого подкупа продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что около 3 млн тенге вымогали неизвестные лица у предпринимателя из Актобе. Бизнесмен обратился в полицию.
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