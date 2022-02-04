100 млн тенге вымогал банкротный управляющий у директора организации в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Банкротный управляющий компании одной из компаний вымогал у генерального директора и учредителя коммерческой организации 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

«Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области установлено, что банкротный управляющий компании вымогал у генерального директора и учредителя коммерческой организации крупную сумму денежных средств в размере 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов.

Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге у генерального директора и учредителя ТОО, половины от ранее оговоренной суммы», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственным судом Костаная санкционирована мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Расследование по факту коммерческого подкупа продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что около 3 млн тенге вымогали неизвестные лица у предпринимателя из Актобе. Бизнесмен обратился в полицию.