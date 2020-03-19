+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 16 °С
USD 439.32 EUR 482.94
RUB 5.64 CNY 62.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

100 млн тенге выделили для борьбы с коронавирусом по городу Нур-Султану

19 Марта 2020 12:33
Поделиться:
100 млн тенге выделили для борьбы с коронавирусом по городу Нур-Султану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 100 млн тенге выделили для борьбы с коронавирусом по городу Нур-Султану. Об этом сообщили в столичном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане
Будут ли выпускать находящихся на карантине казахстанцев из Алматы В какие call-центры по коронавирусу могут обращаться жители Нур-Султана Строительные и подрядные организации будут работать в столице в плановом режиме

«По поручению Елбасы вчера было выделено 100 млн тенге по городу Нур-Султану. В рамках этого я хочу акцентировать внимание: мы начали акцию совместно с партией «Nur Otan», в рамках Года волонтера - социально уязвимые слои населения мы обеспечиваем продовольствием, гигиеническими средствами, защитными масками. Все деньги Фонда будут прозрачны, мы опубликуем обязательно, куда они будут потрачены. Те средства от меценатов, которые хотят выделить, мы тоже будем публиковать. Все средства предназначены для борьбы с коронавирусом», - пояснил заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен на онлайн-брифинге в СЦК.

Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально вводится карантин.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Социальная поддержка, Акимат, Здравоохранение, Коронавирус, Пневмония в Китае,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив