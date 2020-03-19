100 млн тенге выделили для борьбы с коронавирусом по городу Нур-Султану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 100 млн тенге выделили для борьбы с коронавирусом по городу Нур-Султану. Об этом сообщили в столичном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Елбасы вчера было выделено 100 млн тенге по городу Нур-Султану. В рамках этого я хочу акцентировать внимание: мы начали акцию совместно с партией «Nur Otan», в рамках Года волонтера - социально уязвимые слои населения мы обеспечиваем продовольствием, гигиеническими средствами, защитными масками. Все деньги Фонда будут прозрачны, мы опубликуем обязательно, куда они будут потрачены. Те средства от меценатов, которые хотят выделить, мы тоже будем публиковать. Все средства предназначены для борьбы с коронавирусом», - пояснил заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен на онлайн-брифинге в СЦК.

Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально вводится карантин.