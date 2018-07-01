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100 млн тенге сэкономят котлы на соломе бюджету СКО

30 Июля 2018 14:18 308
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100 млн тенге сэкономят котлы на соломе бюджету СКО

  ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области установили 73 котла, работающих на биомассе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом проинформировал на заседании областного акимата заместитель акима области Антон Федяев. По его данным, все 73 котельных успешно работают. К ним подключили 82 объекта, в том числе 26 бюджетных организаций.

Работу по установке котлов на соломе в регионе начали в 2015 году. В этом году рассчитывают подключить к этому виду отопления еще более 70 объектов.

«Четыре котельные на биомассе смонтированы в двух районах. Ведутся работы по монтажу и подключению 25 объектов в четырёх районах. По подсчетам, 25 бюджетных организаций сэкономят 14 тысяч тонн угля, по текущей стоимости это составляет 100 миллионов тенге», - сказал А.Федяев.

Он добавил, что в ряде районов области реальных планов по установке котлов на биомассе в этом году нет. Работа идет только на этапе переговоров с сельхозтоваропроизводителями.

Сейчас регион закупает котлы польского производства стоимостью от 7 до 15 миллионов тенге. А.Федяев рассказал, что местные компании изучали возможности сборки биокотлов, однако отказались от этой работы из-за нерентабельности производства.

«Вопрос по сборке котлов в нашей области отрабатывали с тремя предприятиями. Компания «Авагро», выпускающая сельхозтехнику, подготовила два опытных образца. Они успешно работают в Тайыншинском районе. Тем не менее, компания отказалась от дальнейшей сборки в связи с большими производственными затратами», - сообщил А.Федяев.

Похожая ситуация сложилась и по двум другим заводам. В частности, генеральный директор АО «ПЗТМ» Вадим Шакшакбаев говорит, что из-за большого объема завод не может конкурировать с небольшими компания, где нет накладных расходов.
«Знаю предприятия, которые сами сделали подручным методом такие котлы и эксплуатируют, получают экономию. У наших предприятий почему-то не получается. Либо поставщики угля лоббируют интересы. Мы говорили, что сельхозпредприятие ставит этот котел и предоставляет услуги, тем самым свои расходы оправдывают. Это же экономия для бюджета. Угольные котлы не нужно демонтировать, оставить в резерве. Биомассу нужно использовать», - считает аким области Кумар Аксакалов.

Глава региона поручил усилить работу в этом направлении заинтересованным структурам.



Иллюстративное фото

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Ключевые слова: Акимат, Северо-Казахстанская область, Энергетика,
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Автор:

Олеся Жуковень

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