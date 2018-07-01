100 млн тенге сэкономят котлы на соломе бюджету СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области установили 73 котла, работающих на биомассе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом проинформировал на заседании областного акимата заместитель акима области Антон Федяев. По его данным, все 73 котельных успешно работают. К ним подключили 82 объекта, в том числе 26 бюджетных организаций.

Работу по установке котлов на соломе в регионе начали в 2015 году. В этом году рассчитывают подключить к этому виду отопления еще более 70 объектов.

«Четыре котельные на биомассе смонтированы в двух районах. Ведутся работы по монтажу и подключению 25 объектов в четырёх районах. По подсчетам, 25 бюджетных организаций сэкономят 14 тысяч тонн угля, по текущей стоимости это составляет 100 миллионов тенге», - сказал А.Федяев.

Он добавил, что в ряде районов области реальных планов по установке котлов на биомассе в этом году нет. Работа идет только на этапе переговоров с сельхозтоваропроизводителями.

Сейчас регион закупает котлы польского производства стоимостью от 7 до 15 миллионов тенге. А.Федяев рассказал, что местные компании изучали возможности сборки биокотлов, однако отказались от этой работы из-за нерентабельности производства.

«Вопрос по сборке котлов в нашей области отрабатывали с тремя предприятиями. Компания «Авагро», выпускающая сельхозтехнику, подготовила два опытных образца. Они успешно работают в Тайыншинском районе. Тем не менее, компания отказалась от дальнейшей сборки в связи с большими производственными затратами», - сообщил А.Федяев.

Похожая ситуация сложилась и по двум другим заводам. В частности, генеральный директор АО «ПЗТМ» Вадим Шакшакбаев говорит, что из-за большого объема завод не может конкурировать с небольшими компания, где нет накладных расходов.

«Знаю предприятия, которые сами сделали подручным методом такие котлы и эксплуатируют, получают экономию. У наших предприятий почему-то не получается. Либо поставщики угля лоббируют интересы. Мы говорили, что сельхозпредприятие ставит этот котел и предоставляет услуги, тем самым свои расходы оправдывают. Это же экономия для бюджета. Угольные котлы не нужно демонтировать, оставить в резерве. Биомассу нужно использовать», - считает аким области Кумар Аксакалов.

Глава региона поручил усилить работу в этом направлении заинтересованным структурам.





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