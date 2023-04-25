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100 млн тенге на восстановление парка выделили в одном из сел Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
25 Апреля 2023, 18:33
100 млн тенге на восстановление парка выделили в одном из сел Атырауской области Фото: пресс-служба района

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В отдаленном селе Мукур Кызылкогинском района Атырауской области начался капитальный ремонт центрального парка. Для этого из бюджета выделено 100 млн 797 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Указом Главы государства утверждена Концепция развития сельских территорий на 2023-2027 годы. Согласно программе «Ауыл – ел бесігі» акцент сделан на комплексную модернизации 3,5 тысяч сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития. В число этих сел вошел и Мукур. На сегодняшний день бюджет капитального ремонта центрального парка составил 100 млн 797 тысяч тенге, определён подрядчик», - сообщил аким Мукырского сельского округа Азамат Жаксиев.

В парке будет зона отдыха, сцена для проведения праздничных мероприятий, памятник воинам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны, памятная доска с именами ветеранов, детская игровая площадка, будет проведено озеленение. Ремонт планируется завершить в конце следующего года.

«Парк станет местом отдыха сельских жителей, центром проведения праздничных мероприятий и детского досуга», – отметил Азамат Джаксиев.

В Кызылкогинском районе проживают более 30 тысяч человек, в селе Мукур – около 5 тысяч жителей.


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