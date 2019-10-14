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12.10.2019 13:17
100 млн тенге долгов по алиментам погасили в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Свыше 100 млн. тенге долгов по алиментам помогли прокуроры погасить в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Целенаправленными мерами прокурорского реагирования в Атырауской области снижается число безработных, имеющих задолженности по алиментам. Они привлекаются к труду. За год этот показатель снижен с 2,5 тыс. человек до 724 человек. Погашен долг на общую сумму свыше 100 млн. тенге», - сообщил старший помощник прокурора Атырауской области Канат Кабдолов.
По его словам, злостные должники, целенаправленно не платящие алименты, привлекаются к уголовной ответственности.
«По представлению прокуратуры Курмангазинского района в отношении должника А. Рыспаева А., задолженность которого по алиментам составляет 1,9 млн. тенге, проведено досудебное расследование. Приговором Курмангазинского районного суда он приговорен к 1 году ограничения свободы. По акту надзора должник Н. Ажбенов привлечен к уголовной ответственности по ст. 139 УК. В настоящее время должник погасил долг по алиментам в размере 400 тыс. тенге», - рассказал Канат Кабдолов.
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