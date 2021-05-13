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100 малообеспеченным семьям купил продукты балхашский меценат

Автор:  
Агата Мухамеджанова
13 Мая 2021, 22:52
100 малообеспеченным семьям купил продукты балхашский меценат

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Бизнесмен из Балхаша Серик Касымбеков выделил из своего фонда 2 млн тенге на покупку социально значимых продуктов для 100 нуждающихся семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Таким образом мужчина принял участие в республиканской акции «Ел тірегі – Елбасы».

«Делать добрые дела – это черта, присущая нашему народу. Я призываю предпринимателей нашего города принимать активное участие в благотворительности», – сказал Серик Касымбеков.

В продуктовый набор вошли мука, макароны, рис, сахар, растительное масло и конфеты. Участие в расфасовке и развозке благотворительной помощи приняли волонтёры.

«В списке на получение продуктовых корзин находятся горожане с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями, безработные, граждане, имеющие доходы на уровне прожиточного минимума», – рассказала заведующая сектором отдела занятости и социальных программ города Балхаша Гульмира Махтбекова.


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