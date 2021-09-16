100 магнитов извлекли из желудка девочки столичные врачи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Родители за желанием порадовать своего ребенка оригинальной развивающей игрушкой, сами того не осознавая, могут нанести серьезный вред здоровью ребенка. Речь идет о магнитных шарах, кубах, цепочках — игрушках, состоящих из нескольких звеньев, которые «липнут» магнитом друг к другу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

Только за 2020 год в Многопрофильную городскую детскую больницу №2 за помощью обратились 162 ребенка с инородными телами, попавшими в пищевод, желудок, ЖКТ и бронхи.

«Поступают в основном дети от 1 до 5 лет, которые проглотили различные мелкие вещи, как пуговицы, цепочки, батарейки от пульта. Инородные тела, извлеченные врачами, в 17% случаев оказывались магнитами. Зачастую, такое происходит, когда взрослые могли не доглядеть за ребенком в момент игр», - говорит врач-хирург Нуржанов Серикжан.

По данным больницы у 56 детей подобные инородные тела вытащили из пищевода, в желудок и в желудочно-кишечный тракт такие вещи обнаружены были у 80 детей, от попадания инородных тел в бронхи и дыхательные пути пострадали 30 детей.

«На прошлой неделе провели операцию 7 летней девочке которая поступила в больницу для прохождения исследования магнитно-резонансной томографии (МРТ). Во время осмотра в носу ребенка врачи обнаружили забитый нос инородными телами (магнитами) уже с перфорацией перегородки носа.

После чего ребенок был направлен на рентген исследование которое выявило огромное скопление магнитов в желудке. В итоге мы вытащили более 100 мелких магнитов. На данный момент обследование и лечение получают в полном объеме», - рассказал руководитель хирургического блока больницы Ринат Байгиреев.

«Если ребенок проглотил магнит, он задерживается в пищеводе, а в большинстве остальных случаях в желудке. Проникнуть дальше по желудочно-кишечному тракту инородным телам препятствуют сильные круговые мышцы, полностью перекрывающие просвет перехода из пищевода в желудок и из желудка в 12-перстную кишку. Если магнит имеет острые края, очень высок риск повреждения слизистой оболочки пищевода на разную глубину, вплоть до ее полного линейного разрыва. Особенно тяжелые последствия возникают в тех случаях, когда инородное тело извлекается не сразу, а через несколько дней. Образуются пролежни, вызывающие не только обширную воспалительную инфильтрацию, но и омертвение тканей», - проинформировал врач-хирург Серикжан Нуржанов.

Также он утверждает, что чем дольше инородное тело находится в организме, тем опаснее это для ребенка.

«Если проглотил, один магнит, то он в основном, эвакуируется естественным путем. Проблема если их уже много в организме. Они на разных участков ЖКТ прилипают и на месте прилипания развивается некроз вплоть до перфорации и развивается перитонит. Если инородное тело в дыхательных путях, то вызывает ателектаз, нагноение в том месте вплоть до перфорации, медиастинита, а если попал в ЖКТ, то вызывает перфорацию и перитонит», - говорит специалист Нуржанов.

Врачи просят быть бдительными, и в случае такой ситуации незамедлительно обращаться за медицинской помощью.