Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

100 лучших мобилографов Казахстана борются в «MOB FEST»

Редактор:  
Зифа Хабирова
2 Июня 2023, 16:32
100 лучших мобилографов Казахстана борются в «MOB FEST» Фото: shutterstock.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участники, прошедшие во второй этап фестиваля, организованного при поддержке Фонда поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан, теперь будут бороться за призовые места конкурса. Задания заключительного этапа и критерий отбора опубликованы на сайте www.daraqory.kz, передает МИА «Казинформ».

Работы финалистов будет оценивать жюри, приглашенное из сферы медиа и кино, для определения 20 победителей республиканского фестиваля.

Первый республиканский фестиваль казахстанских мобилографов «MOB FEST» фонда поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан направлен на поддержку талантливой молодежи и предоставляет возможности для реализации творческого потенциала представителей креативной медиаиндустрии.

Первый этап конкурса проходил в онлайн-формате с 1 сентября 2022 года по 1 апреля 2023 года.


Общество   Технологии  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь