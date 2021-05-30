100 лифтов заменят в многоэтажках Караганды в этом году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году в Караганде планируется замена 100 лифтов в многоэтажных жилых домах города. Также в области отремонтируют 74 фасадов и кровель. Об этом сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Как сообщил Улантай Усенов, согласно Закону РК «О жилищных отношениях», с целью придания единого архитектурного облика городам и населенным пунктам, в 2020 году были отремонтированы фасады и кровли 469 многоквартирных жилых домов. На эти цели было выделено 7,667 миллиардов тенге.

«В этом году работа продолжится: планируется ремонт фасадов и кровель 74 многоквартирных жилых домов. Это произойдет в Балхаше – в 13 домах, в Жезказгане – в 2 домах, в Каражале – 1 дом, в Приозерске – в 4 домах, в Сарани – в 3 домах, в Сатпаев – в 20 домах, в Темиртау – в 15 домах, в Абайском районе – в 3 домах, в Каркаралинском районе – в 4 домах и в Актогайском районе – в 9 домах», - сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области.

Также в регионе продолжаются работы по замене лифтов.

«В 2020 году от республиканского АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» получены целевые кредитные средства на замену лифтового оборудования в многоэтажных жилых домах области – под 6% годовых, сроком на 8 лет, с возвратом ежемесячными платежами. За 2020 год заменено 102 лифта в городах Караганда – 64, Темиртау – 32, Балхаш – 3, Сатпаев – 2 и Шахтинск – 1 лифт», - поделился Улантай Усенов.