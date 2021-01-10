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100-летняя жительница Усть-Каменогорска проголосовала на выборах

Автор:  
Руслан Шакабаев
10 Января 2021, 13:00
100-летняя жительница Усть-Каменогорска проголосовала на выборах

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – 100 -летняя жительница Усть-Каменогорска проголосовала на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской акимат.

Долгожительница Хауа Буланбаева проголосовала на выборах, свой гражданский долг женщина исполнила, не выходя из дома. В этом избирателю в почтенном возрасте помогли представители избирательной комиссии, которые утром пришли к ней домой. С собой они принесли все необходимое - бюллетени и специальную урну.

«Выборы должны быть справедливыми. Участвовать в них должны люди с современными взглядами на жизнь, преданные своей земле, своей стране – настоящие патриоты. Выборы должны проходить по современным стандартам», - поделилась своим мнением Хауа Буланбаева.

Несмотря на свой почтенный возраст, 100-летняя избирательница достаточно активна. Она интересуется событиями, происходящими в городе и стране, с удовольствием рассуждает на любые темы.

Отметим, Хауа Буланбаева всю жизнь проработала в школе, она заслуженный педагог. Женщина вспоминает, как непросто приходилось выживать – вместе со своими соотечественниками она в полной мере испытала и тяжесть репрессий, горе и голод войны.

Во время репрессий Хауа Буланбаева потеряла отца, а во время Великой Отечественной войны она, еще совсем молодая девушка, трудилась сразу на нескольких работах. Впрочем, как и все ее ровесники, прилагая все силы, чтобы помочь фронту.

Сейчас, оглядываясь назад, Хауа Буланбаева отмечает светлое время, в которое мы живем. Поэтому она считает, что исполнить свой гражданский долг очень важно. Она за всю жизнь не пропустила ни одни выборы и не раз была членом комиссии.


Восточно-Казахстанская область   Выборы-2021  
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