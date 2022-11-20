100-летняя жительница Тараза проголосовала на выборах Президента

20 Ноября 2022, 14:41

20 Ноября 2022, 14:41

100-летняя жительница Тараза проголосовала на выборах Президента

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В выборах Президента Республики Казахстан принимают участие жамбылцы самых разных возрастов, передает корреспондент МИА «Казинформ.

На избирательном участке № 465 в Таразе побывала 100-летняя жительница города Калия Усенова.

«Отдаю свой голос за выбор лучшего для нашей страны Президента Казахстана, - сказала Калия-апа. – Призываю последовать моему примеру каждого жителя Тараза».

Ветеран подчеркнула, что, несмотря на свой преклонный возраст, никогда не оставалась в стороне от выборов.

«Наш народ всегда был за мир! Мы должны ценить нашу независимость. Каждый гражданин должен идти на выборы. Это день, когда решается будущее нашей страны, поэтому нельзя быть равнодушным. Желаю благополучия и единства нашей стране и каждой семье» - сказала Калия Усенова.

По данным областной избирательной комиссии по Жамбылской области, в регионе в 7:00 утра приступили к голосованию на 493 участках. В Жамбылской области участвуют в выборах 716 610 избирателей. Население региона – 1,2 млн жителей.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10 033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов.

Фото:taraz.akimdigi