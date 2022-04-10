100-летний юбилей отметила жительница Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 100-летний юбилей отметила жительница села Бектау Шортандинского района Акмолинской области Батима Орманбайкызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе акима Шортандинского района, с юбилеем долгожительницу поздравили аким района Бауыржан Малгаждаров, секретарь районного маслихата Гульнур Садвокасова и председатель Совета ветеранов Тукен Кизаева.

«Всегда стараюсь посещать юбиляров, проживших столь долгую жизнь. Вы прошли большой жизненный путь, стали свидетелем многих важных событий. Желаю крепкого здоровья, пусть Ваши дети, внуки и правнуки радуют своей заботой и вниманием», – отметил Б. Малгаждаров.

Как уточнили в ведомстве, Батима Орманбайкызы родом из Монголии, с раннего детства трудилась в местном крестьянском хозяйстве. Оказавшись вдовой в 41 год, она смогла вырастить и воспитать 11 детей.

Именинница, в свою очередь, поделилась воспоминаниями о своей жизни. Главным достижением долгожительница считает свою семью. Сейчас у нее 31 внук, 120 правнуков и 5 праправнуков.