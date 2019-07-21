100-летний юбилей Нуркена Абдирова отпраздновали в Карагандинской области

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ - В честь 100-летия Героя Советского Союза Нуркена Абдирова в Каркаралинском районе организовали большой праздник. Он прошёл в рамках программы «Рухани жаңғыру» на родной земле героя, в селе Нуркен Каркаралинского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

В торжестве принял участие космонавт Тохтар Аубакиров.

Празднование юбилея героя началось с открытия детской и спортивной площадок, а также внутриаульного моста.

Гости возложили цветы к памятнику Нуркена Абдирова.

Во время памятного митинга поздравление от имени акима области зачитал его заместитель Серик Шайдаров. Он рассказал о героизме Нуркена Абдирова и отметил, что Нуркен - самый лучший пример для молодёжи.

Также с поздравлениями выступили прокурор Карагандинской области Мейрам Сексенбаев, брат героя Аукен Абдиров, двоюродной брат Сагадат Дуйсебеков, заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны РК Евгений Подгайский и председатель Совета ветеранов сельского округа Нуркена Абдирова Женис Копжасар.

Перед собравшимися промаршировал личный состав авиаполка имени Нуркена Абдирова. Гости праздника увидели авиашоу. Для них также был показан спектакль «Қыран қазақ».

В юрточном городке был организован концерт с участием местных и карагандинских артистов.

Праздничное мероприятие продолжалось состязаниями по национальным видам спорта - қазақ күресі, қой көтеру, гір тасын көтеру и топ и аламан бәйге.