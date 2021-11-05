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100-летний юбилей Национальной академии образования имени Ыбрая Алтынсарина отметили в Алматы

5 Ноября 2021 23:29
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100-летний юбилей Национальной академии образования имени Ыбрая Алтынсарина отметили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городе Алматы прошел ряд мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Национальной академии образования имени Ыбрая Алтынсарина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацакадемии.

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В мероприятии приняли участие почетные работники сферы образования, общественные деятели, а также ученые, много лет посвятившие работе в академии и внесшие вклад в развитие казахстанского образования. Мероприятия начались с возложения цветов к бюсту основателя Национальной академии Ахмета Байтурсынова, а также посещения дома-музея казахского просветителя.

Позже в здании Казахского национального педагогического университета имени Абая состоялась конференция. В рамках конференции были рассмотрены исторические аспекты развития академии, вклад выдающихся личностей казахского народа в ее деятельность, а также роль Национальной академии в развитии и становлении казахстанской системы образования.

По итогам торжественного мероприятия президент Национальной академии Гани Бейсембаев вручил участникам конференции благодарственные письма за вклад в развитие Национальной академии образования и совершенствование содержания и методики образования.

Национальная академия образования имени Ыбрая Алтынсарина была создана в 1921 году в городе Оренбурге по инициативе лидера партии «Алаш» Ахмета Байтурсынова. Много лет Национальная академия осуществляла свою деятельность в городе Алматы, с 2009 года находится в столице Казахстана.

Основная цель организации - современное развитие казахстанского образования через разработку и внедрение научно-обоснованных учебно-методических материалов, а также передовых инновационных технологий в области образования. На пути достижения этой цели Национальная академия формируется как ведущий научно-исследовательский, методологический, учебно-методический, консалтинговый хаб.


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#Алматы   #Образование  
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