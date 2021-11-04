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100-летний юбилей Национальной академии образования им. И. Алтынсарина отметят в Алматы

4 Ноября 2021 16:27
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100-летний юбилей Национальной академии образования им. И. Алтынсарина отметят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 5 ноября 2021 года в городе Алматы пройдут мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею Национальной академии образования имени И. Алтынсарина, передает МИА «Казинформ».

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В 10.00 часов состоится церемония возложения цветов к бюсту А. Байтурсынова в г. Алматы и встреча в Доме-музее А. Байтурсынова (ул. А.Байтурсынова 60);

В 14.00 в здании Казахского национального педагогического университета им. Абая (ул. Жамбыла, 25) состоится торжественное мероприятие для почетных работников Академии и заслуженных деятелей образования.

В мероприятиях примут участие почетные работники сферы образования, общественные деятели и ученые Академии, внесшие вклад в развитие и становление казахстанского образования.


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Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
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