Новости
100-летний юбилей Национальной академии образования им. И. Алтынсарина отметят в Алматы
4 Ноября 2021 16:27
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 5 ноября 2021 года в городе Алматы пройдут мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею Национальной академии образования имени И. Алтынсарина, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеДетей в Алматы будут прививать вакциной Pfizer в школах Казахстанцам с «синим» статусом могут запретить посещение ТРЦ в будние дни Крупную партию синтетических наркотиков нашли в машине алматинца
В 10.00 часов состоится церемония возложения цветов к бюсту А. Байтурсынова в г. Алматы и встреча в Доме-музее А. Байтурсынова (ул. А.Байтурсынова 60);
В 14.00 в здании Казахского национального педагогического университета им. Абая (ул. Жамбыла, 25) состоится торжественное мероприятие для почетных работников Академии и заслуженных деятелей образования.
В мероприятиях примут участие почетные работники сферы образования, общественные деятели и ученые Академии, внесшие вклад в развитие и становление казахстанского образования.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Детей в Алматы будут прививать вакциной Pfizer в школах
- Мужчину, изнасиловавшего знакомую, приговорили к шести годам тюрьмы в Алматы
- Казахстанцам с «синим» статусом могут запретить посещение ТРЦ в будние дни
- Как алматинский бизнес будет работать в «желтой» зоне
- Какие места посещают алматинцы с «красным» статусом
- Более 500 алматинцев оштрафовали за отсутствие масок в автобусах
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн