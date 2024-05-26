100-летний юбилей генерала армии Сагадата Нурмагамбетова отметили в Москве

В Москве состоялось торжественное мероприятие в честь 100-летнего юбилея первого министра обороны Казахстана, генерала армии, Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Торжественное мероприятие, организованное в день 100-летнего юбилея, 25 мая началось с возложения цветов у Вечного огня на площади Победы. Сотрудники Посольства Казахстана в России, аппарата военного атташе, военнослужащие и курсанты Министерства обороны РК, проходящие обучение в московских вузах, почтили память павших за Родину.

Фото: Нарымбек Исмагулов / Kazinform

Фото: Нарымбек Исмагулов / Kazinform

Затем в самом Музее Победы гости приняли участие в церемонии торжественного внесения персональных данных генерала армии Сагадата Нурмагамбетова в базу всенародного исторического депозитария «Лица Победы». Это «народная экспозиция», рассчитанная на хранение более 150 млн судеб и призванная увековечить подвиг поколения, победившего нацизм.

Фото: Нарымбек Исмагулов / Kazinform

— Для нас большая честь отметить юбилей великого сына казахского народа в Музее Победы. Его беззаветное служение Отечеству является примером для подражания подрастающего поколения. И очень символично, что сегодня в мероприятии приняли участие молодые курсанты московских военных учебных заведений, — подчеркнул посол Казахстана в России Даурен Абаев.

Глава диппредставительства напомнил, что Сагадат Нурмагамбетов первым в истории независимого Казахстана получил звание Халық Қаһарманы. Сегодня его жизненный путь, мировоззрение и знания как военачальника являются ориентиром для многих современников.

Фото: Нарымбек Исмагулов / Kazinform

В рамках посещения Музея Победы участники возложили цветы к скульптуре «Скорбь», ознакомились с диорамой «Штурм Берлина», а также осмотрели экспозицию в честь генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Здесь были представлены биографические сведения и фотографии из семейного архива и бронзовый бюст героя.

Фото: Нарымбек Исмагулов / Kazinform

Генеральный директор Музея Победы Александр Школьник отметил, что для музея это знаковое событие, потому что с сегодняшнего дня, с судьбы героя Советского Союза Сагадата Нурмагамбетова мы открываем новую страницу нашего проекта — «Лица Победы», который создан для того, чтобы увековечить память всех тех, кто внес свой вклад в Победу.