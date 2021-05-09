100-летний ветеран войны посетил музей полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В музее департамента полиции Северо-Казахстанской области для молодых сотрудников провели «Урок мужества». На встречу пригласили ветерана войны Никиту Семенова, которому исполнилось 100 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы полицейского ведомства, ветеран Великой Отечественной войны Никита Семенов и труженики тыла Владимир Ипполитов, Валентина Волкова. В послевоенные годы они посвятили свою жизнь службе в органах внутренних дел.

Фронтовик Никита Семенов поделился воспоминаниями с поколением современных полицейских. Всю войну он был снайпером. В мирное время более 20-ти лет проработал в милиции.

«Нынешние стражи правопорядка являются последним поколением, которые вживую пообщались с ветераном Великой Отечественной войны. Самыми ценными и запоминающимися фрагментами были воспоминания живых свидетелей тех лет», - сказал заместитель начальника департамента полиции Капез Даулетбаев.

Посмотрели молодые полицейские фильм о североказахстанских ветеранах, после войны сменивших солдатские шинели на милицейские погоны.

В Северо-Казахстанской области в послевоенное время на страже правопорядка стоял 771 фронтовик. В живых остались только двое: Никита Семенов и Григорий Красильников. По традиции, в День Победы каждого из них навестил начальник департамента полиции Марат Тулебаев.