100-летний гражданин Казахстана проголосовал на референдуме в США

Ввиду преклонного возраста переносную избирательную урну направили по месту жительства в Нью-Йорке Гринфельду Арнольду Генриховичу, 1925 года рождения.

О нашем соотечественнике известно, что он стоял у истоков создания Алматинской консерватории и посвятил работе более 50 лет. За годы своей творческой деятельности он сотрудничал с выдающимися музыкантами, среди которых профессор Евгений Григорьевич Брусиловский и профессор Иосиф Игнатьевич Дубовский. Его педагогическое мастерство оказало влияние на целое поколение композиторов.

Известно, что в этом году Арнольда Генриховича пригласили консультантом и членом жюри международного конкурса юных пианистов. Концерт лауреатов регулярно проводится в Карнеги Холл.

В настоящее время в Америке действуют три участка референдума для голосования, которые будут действовать с 07:00 до 20:00 по местному времени при дипломатических учреждениях нашей страны.

Фото: Генеральное консульство РК в Нью-Йорке

Первыми открылись участки № 413 при Посольстве РК в г. Вашингтон и № 414 при Генеральном консульстве РК в г. Нью-Йорк. Позже был открыт участок № 472 при Генеральном консульстве РК в г. Сан-Франциско из-за разницы во времени со столицей США в три часа.

На первом участке при Посольстве Республики Казахстана в городе Вашингтон могут проголосовать наши соотечественники из южных и юго-восточных американских штатов.

Второй участок при Генеральном консульстве Республики Казахстан в городе Нью-Йорк отвечает за организацию голосования наших граждан из северных и северо-восточных штатов.

Третий участок при Генеральном консульстве Республики Казахстан в городе Сан-Франциско завершит процесс голосования в США, который охватывает западные американские штаты.

Ранее сообщалось о высокой активности казахстанцев на участке референдума в Москве.