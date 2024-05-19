100-летию Сагадата Нурмагамбетова посвятили забег в Астане
В столичном Триатлон-парке прошел забег среди воспитанников военно-патриотического движения «Жас Сарбаз», посвященный 100-летию Сагадата Нурмагамбетова, передает передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Представитель столичного управления по вопросам молодежной политики Алибек Жусупов рассказал о том, что в рамках проекта «Жас сарбаз - патриот ордасы», организовано очередное мероприятие, посвященное 100-летию Халық Қаһарманы, первого министра обороны Казахстана, первого генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.
В забеге на скорость приняли участие 150 юношей и девушек.
- В движении «Жас Сарбаз» я состою около года. За это время моя жизнь стала более насыщенной и в ней появилось много новых друзей. Я хожу не на все встречи и мероприятия, но почти никогда не пропускаю спортивные. В сегодняшнем забеге принимаю участие с удовольствием, потому что люблю соревноваться и испытывать свои возможность в спорте. Здесь также мои друзья, с которыми мы заключили небольшой спор, поэтому жду начала с нетерпением, - рассказала одна из участниц Мадина Амиргали.
Забег прошел на двух дистанциях: для юношей - 6 километров, для девушек - 3. Первые 6 финишировавших получили нагрудные знаки, благодарственные письма и предметы с символикой движения «Жас Сарбаз».