100-летию Сагадата Нурмагамбетова посвятили забег в Астане

Представитель столичного управления по вопросам молодежной политики Алибек Жусупов рассказал о том, что в рамках проекта «Жас сарбаз - патриот ордасы», организовано очередное мероприятие, посвященное 100-летию Халық Қаһарманы, первого министра обороны Казахстана, первого генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

В забеге на скорость приняли участие 150 юношей и девушек.

- В движении «Жас Сарбаз» я состою около года. За это время моя жизнь стала более насыщенной и в ней появилось много новых друзей. Я хожу не на все встречи и мероприятия, но почти никогда не пропускаю спортивные. В сегодняшнем забеге принимаю участие с удовольствием, потому что люблю соревноваться и испытывать свои возможность в спорте. Здесь также мои друзья, с которыми мы заключили небольшой спор, поэтому жду начала с нетерпением, - рассказала одна из участниц Мадина Амиргали.