100-летие школы имени Калтая Мухамеджанова отметили в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде школа-гимназия №1 имени Калтая Мухамеджанова отметила свой 100-летний юбилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В честь юбилея школы проведена научно-познавательная конференция «Современные тенденции образования и наследие Калтая Мухамеджанова». В ней приняли участие руководитель областного управления образования Майра Мельдебекова, поэт, лауреат премии Алаш Сейфолла Оспанов, кандидат политологических наук, профессор Абдыжалель Бакир и другие известные люди.

М.Мельдебекова, поздравив коллектив школы с юбилеем, вручила почетную грамоту Министерства образования и науки. Ряд учителей был награжден благодарственными письмами акима области.

История школы-гимназии началась 1 октября 1918 года. Здесь работали многие известные люди, и выпускники гордятся своей школой.

100 лет назад, 5 октября 1918 года, в городе Акмечети прошло первое совещание учителей школы для мусульманских мальчиков. В протоколе записано, что в совещании участвовали Ш.Валиуллин, А.Ибрагимов, М.Газизов и Н.Бекболатов, и участники выбрали заведующим школой Ш.Валиуллина.

«В честь юбилея был подготовлен специальный проект на тему: «Школа с поучительной историей». В рамках проекта организованы мероприятия, направленные на пропаганду истории родного края, воспитание у молодежи патриотических чувств. Проведенные мероприятия дают возможность коллективу и воспитанникам школы узнать историю родной земли, оценить ее прошлое и настоящее», - сказал директор школы Данабек Абдырайымов.

В ходе праздничного мероприятия выступили также поэт Сейфолла Оспан, профессор Абдыжалель Бакир, директор школы-гимназии в 1998-2007 годах Куляш Ежетаева и выпускник школы - заслуженный ветеран медицины Турганбай Маханов.





Автор: Адильжан Умбет