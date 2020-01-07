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100-летие отмечает ветеран в Экибастузе

7 Января 2020 10:40
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100-летие отмечает ветеран в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - С юбилеем долгожительницу, служившую на фронте пулемётчицей, поздравил аким города Ержан Иманзаипов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В канун Рождества в Экибастузе ветерану ВОВ Татьяне Бурматовой исполнилось 100 лет», - сообщили журналистам в пресс-службе акима города.

Аким Экибастуза Ержан Иманзаипов поздравил жительницу с юбилеем.

«Татьяна Михайловна родилась в 1920 году в городе Богданович Свердловской области, закончила семь классов средней школы, поступила в техникум города Сухолозия. После окончания учебы в техникуме начала работать, а когда началась война, то девушку призвали в армию, - рассказали в акимате. - С 1942 года по 1945 год Татьяна служила пулемётчицей 1725-го зенитно-артиллерийского полка».



В 1949 году вышла замуж и переехала в Казахстан.

После войны Татьяна Михайловна работала телеграфисткой, затем в детском саду, в санатории до выхода на заслуженный отдых.

«За храбрость, стойкость в боях за Родину и за заслуги на трудовом поприще Татьяна Бурматова награждена медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд» и многими юбилейными наградами», - отметили в пресс-службе.


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Ключевые слова: Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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