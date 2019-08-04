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100-летие «Каркаралинской уездной милиции» отметили в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
4 Августа 2019, 11:48
100-летие «Каркаралинской уездной милиции» отметили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В отделе полиции Каркаралинского района прошел IX Слет наставников и молодых сотрудников органов внутренних дел Карагандинской области. Также отметили столетие «Каркаралинской уездной милиции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе слета, кроме молодых сотрудников, приняли участие и их лучшие наставники, ветераны органов внутренних дел, посвятившие свою жизнь службе в органах внутренних дел, воспитавшие не одно поколение профессионалов своего дела, которые и сейчас продолжают вносить достойный вклад в дело по борьбе с преступностью и обеспечению общественного правопорядка в стране.

«Главная цель мероприятия — это доведение до молодого состава задач, которые стоят перед сотрудниками органов внутренних дел, воспитание моральных качеств у начинающих полицейских, а также патриотического, нравственного воспитания личного состава ОВД области, повышения имиджа сотрудников казахстанской полиции, привития молодым сотрудникам чувства гордости за выбранную профессию. Нынешнее поколение, особенно молодежь, должно знать и помнить нашу историю. Ее опыт и мудрые уроки дают пример подлинного патриотизма и единства, в связи с этим мы решили совместно провести «100-летие Каркаралинской уездной милиции» с областным слетом», - отметил заместитель начальника ДП Карагандинской области полковник полиции Алиев Кайыркен Жетписбаевич.

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100-летний юбилей начали отмечать с раннего утра. Местные жители, все ветераны, в разные годы проработавшие в отделе полиции Каркаралинского района, молодые полицейские, их наставники и руководство Департамента полиции собрались в центральном парке города Каркаралинск, чтобы открыть мемориал памяти погибших сотрудников. Открыли обелиск полковник полиции Кайыркен Алиев, заместитель акима Каркаралинского района Берик Токмурзин и председатель Совета ветеранов ОВД и НГ МВД РК генерал-майор милиции Умурзак Болсамбеков. Ветераны и собравшиеся почтили память тех, кто в мирное время отдал свою жизнь ради спокойствия и безопасности казахстанцев. Грянул троекратный залп, отдавая дань погибшим при исполнении своих обязанностей сотрудникам.

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После открытия мемориала все участники слета посетили лагерь «Жас даурен», где отдыхают воспитанники детского дома, и от имени руководства полиции подарили детям сладости.

«Мы желаем вам, дети, светлого будущего, чтобы вы стали истинными патриотами своей Родины», - отметил генерал-майор милиции Умурзак Болсамбеков.

Кроме того, в этот день состоялось открытие музея боевой и трудовой славы ОП Каркаралинского района. Экспонаты музея были собраны со всех уголков района, а также основная часть привезена из города Семей, которая во времена создания Каркаралинской уездной милиции была Семейской губернией. Председатель совета ветеранов ОВД и НГ МВД РК Умурзак Коспанович предложил начальнику местного отдела полиции Бекболату Зеитову открыть уголок генерал-майору милиции Мурату Курманову, который родился в этих краях.

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В полдень участники слета провели пленарную часть мероприятия в Доме культуры города Каркаралинск, где лучшие сотрудники и ветераны активно принимающие участие в воспитании молодого поколения были награждены наручными часами с символикой МВД, почетными грамотами и благодарственными письмами, а также юбилейными медалями «100-летие Каркаралинской уездной милиции».

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По окончанию областного слета гостям были показаны национальные виды спорта «Көкпар», «Теңге алу» и «Аударыспақ». И завершилось мероприятие гала-концертом для жителей Каркаралинска, где творческий коллектив Департамента полиции области покорил сердца жителей своими авторскими патриотическими песнями. Кульминацией программы стал праздничный салют.

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