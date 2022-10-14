100-летие государственного и общественного деятеля Асанбая Аскарова отметили в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области прошли памятные мероприятия, посвященные 100-летию выдающегося государственного и общественного деятеля Асанбая Аскарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках юбилейного торжества на участке дороги, пролегающей в Уйгурском районе и построенной в свое время по инициативе Асанбая Аскарова, состоялось открытие перевала Асанбай асуы и была установлена каменная плита с выгравированной надписью.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель акима области Лаззат Турлашов, видные общественные деятели Казахстана, руководство и общественность Уйгурского района.

«Под грамотным руководством Асанбая Аскарова в середине 60-х годов прошлого века Алматинская область получила мощный импульс развития, динамика роста наблюдалась во всех отраслях. Были построены Капшагайское водохранилище и гидроэлектростанция, обеспечившие электроэнергией южные регионы страны и позволившие увеличить площади посевных угодий. Земли Карадалы, Бозай, Шенгельды были обводнены и превратились в плодородные долины, а на акдалинских полях в Прибалхашье стали выращивать рис. Вскоре на карте Казахстана появился новый город Капшагай (ныне Конаев). В те годы в области было создано более семидесяти хозяйств, два сельских и два городских района», - приводит слова Лаззата Турлашов пресс-служба акимата Алматинской области.

Кроме того, состоялись республиканская конференция «Асанбай Аскаров – тугырлы тулга» и торжественная презентация книги «Асанбай Аскаров жайында естеликтер» - сборника документов, воспоминаний родных, коллег, соратников, а также авторские произведения юбиляра, его выступления и интервью. Большая часть архивных материалов была подготовлена сотрудниками фонда Государственного архива Алматинской области.

«Трудовую деятельность Асанбай Аскаров начал в 1939 году в системе школьного образования. С 1942 по 1946 год служил в армии. С 1946 по 1951 год работал первым секретарем Меркенского райкома комсомола, секретарем обкома комсомола, затем первым секретарем Жамбылского обкома ЛКСМ Казахстана. В разные годы избирался первым секретарем Красногорского, Меркенского райкомов Компартии Казахстана, председателем исполкома Жамбылского областного совета народных депутатов. С 1959 по 1985 годы занимал пост первого секретаря Жамбылского, Алматинского и Шымкентского областных комитетов Компартии Казахстана. Около 13 лет он руководил Алматинской областью. В свободные от рабочих будней минуты он писал свои произведения. Сборники стихов «Тағдыр», «Судьба», «Жұмақ пен тозақ жырлары», мудрые заветы «Ұлы Тұранның ұлдары», «Мен еліммен біргемін», «Өлмейтұғын артымда сөзім қалса» вышли в свет. Он награжден золотой звездой Героя Социалистического Труда, орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени», - отметил заместитель директора по научной работе Института истории и этнологии им. Ш. Валиханова, кандидат исторических наук Шамек Тлеубаев.

На конференции также выступили поэт и драматург Нурлан Оразалин, экс-аким Алматинской области Амандык Баталов, внук юбиляра Камбар Смайлов, почетный гражданин Уйгурского района Нурвяг Сеитов, руководитель алматинской делегации Мамай Ахметов и другие.

В завершение мероприятия участниками было предложено одной из улиц Уйгурского района присвоить имя Асанбая Аскарова.



