100-летие электрификации празднуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 декабря 1920 года был принят план электрификации Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба Министерства энергетики РК.

Первая гидравлическая станция на территории Казахстана была построена в 1892 году. На начало ХХ века мощность всех электростанций на территории республики не превышала 2,5 МВт.

В 1920 году был принят план электрификации Советского Союза, в чей состав входила Республика Казахстан. К 30 годам XX века мощность электростанций в Казахской ССР достигла 12,5 МВт.

На сегодня благодаря упорному труду энергетиков общая энергетическая мощность Казахстана составляет более23 тысяч МВт.

В 2020 году планируется выработать более 105 млрд. кВтч, % из которых приходится на возобновляемые источники энергии.

Ряд энергетиков, ветеранов отрасли получили медали, нагрудные знаки и грамоты за свой вклад в развитие энергетической системы.

В своей поздравительной речи министр энергетики Нурлан Ногаев отметил, что план электрификации, принятый в 1920 году стал фундаментом для промышленного развития страны и заложил принцип опережающего развития электроэнергетического комплекса.

«Этим принципам Казахстан придерживается по сей день, благодаря высочайшему профессионализму и самоотверженному труду наших энергетиков, - сказал Нурлан Ногаев. - Энергетическая отрасль страны решает самые сложные задачи, реализует крупные инженерные проекты, обеспечивая бесперебойно теплом и светом наших граждан. В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто своими руками на протяжении ста лет создавал энергосистему нашей страны. От ее успешной работы и эффективного развития зависят конкурентоспособность экономики, надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства».

К 100-летию плана электрификации 22 декабря, в 18:00 на телеканале Хабар пройдет премьера фильма «Прометеи нашего времени».