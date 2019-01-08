100-летие Амины Умурзаковой будет отмечено под эгидой ЮНЕСКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 100-летие казахстанской актрисы Амины Умурзаковой будет отмечено под эгидой ЮНЕСКО. Об этом на брифинге сообщил и.о. директора Казахского государственного академического театра детей и молодёжи имени Габита Мусрепова Азамат Сатыбалды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В программной статье Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н. А. Назарбаева «Ұлы даланың жеті қыры» («Семь граней Великой степи») была отмечена необходимость создания образа личности в области литературы, музыки и театра, а также художественного искусства. В рамках серии «Великие личности» в 2019 году 100-летие народной артистки, лауреата Государственной премии, посвятившей свою жизнь служению ТЮЗ им. Габита Мусрепова Амины Умурзаковой будет отмечено в масштабе ЮНЕСКО»,- сказал Азамат Сатыбалды.



Руководитель театра также добавил, что это является большим достижением казахского театрального искусства и одним из показателей модернизации общественного сознания.



Амина Умурзакова родилась 8 марта 1919 года в Восточно-Казахстанской области. В 1945 году по инициативе Н. Сац открылся Театр для детей и юношества в Алматы. Амина Умурзакова была приглашена в новый театр и дебютировала в роли Джулии в пьесе У. Шекспира «Два веронца». Умурзакова проработала в этом театре вплоть до выхода на пенсию и сыграла в нём более ста ролей.

Выступая в театре, Амина Умурзакова продолжала сниматься в кино. В период с 1945 по 1963 годы она сыграла ряд ролей в фильмах: «Джамбул» режиссёра Е. Дзигана, «Девушка-джигит» П. Боголюбова, «Крылатый подарок» А. Слободника и Э. Файка, «В одном районе» Ш. К. Айманова и многих других. В 1958 году Умурзакова была удостоена звания Заслуженного артиста Казахской ССР.

В 1963 году Амина Умурзакова сыграла главную роль в фильме А. Я. Карпова «Сказ о матери». Эта роль стала одной из самых успешных в карьере актрисы, а фильм - одним из самых успешных работ казахстанского кинематографа. Картина получила Государственную премию КазССР, а Амина Ергожаевна была награждена премией за лучшую женскую роль на Первом всесоюзном кинофестивале в Ленинграде в 1964 году. После этого, в период с 1963 по 1968 годы, Амина Умурзакова сыграла роли в фильмах «Безбородый обманщик» Ш. К. Айманова, «Самая послушная» режиссёров Б. Абдылдаева и Л. А. Гуревича. В признательность её вклада в развитие киноискусства актриса в 1965 году была удостоена звания народного артиста КазССР.

В 1999 году атриса была награждена орденом Отан, а в 2001 году стала лауреатом премии Тарлан. Скончалась Амина Умурзакова 26 сентября 2006 года в Алматы.