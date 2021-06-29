100 лет в эфире - Казахское радио отмечает юбилей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В этом году Казахскому радио - 100 лет. Его история берет начало с 1921 года. За это время радио стало своеобразным звучанием нации, заняв особое место в сердцах слушателей. В преддверий праздника Дня работников связи и информации, корреспондент МИА «Казинформ» познакомилась с историей развития отечественного радиовещания.

По словам руководителя алматинской студии Казахского и Шалкарского радио Бахыта Жагипаровича, Казахское радио занимает особое место среди слушателей.

«ТОО «Қазақ Радиолары» создано в 2017 году как товарищество. Генеральным директором товарищества является Ернур Бурахан. В его состав входят «Казахское радио», «Шалкар», «Астана» и «Классика», которому в этом году исполнилось 10 лет со дня основания. Второй юбиляр после Казахского радио у нас Радио «Шалкар», которое вещает 18 часов в сутки. Ему исполняется 55 лет», - рассказал он.

Казахское радио - это средство информации, которое воспроизводит неповторимую культурную реальность всей нации.

«Старейший сотрудник Казахского радио, профессор, наш преподаватель в области журналистики Намазалы Омашевич в 2001 году опубликовал в газете «Егемен Қазақстан» исследовательскую статью «Сколько лет казахскому радио». То есть, он, основываясь на данных, найденных в пяти архивах Москвы, доказал, что казахское радио начало вещать в 1921 году. Некоторые ученые начинают историю казахского радио с 1931 года, что тоже не безосновательно, так как в том же году в Алматы в начале мая была построена большая первая радиостанция. То есть, есть все основания утверждать, что период 1930-40 годов - это период становления и развития казахского радио», - рассказывает собеседник.

По словам спикера, в годы войны к работе казахского радио были привлечены школьники.

«В 1931 году первым официальным руководителем казахского радио стал Айтпай Хангельдин. Затем в годы войны на руководящую должность был назначен Газиз Оспанов. Отзывы, интервью этих людей хранятся в Золотом фонде радио. Газиз (Омаргазы) Оспанов рассказал, что в годы войны на радио были задействованы подростки школьного возраста. В это время работала Замзагуль Шарипова, окончившая техникум в 1947 году. Тогда Замзагуль было всего 15-16 лет. Также ряд людей искусства внесли неоценимый вклад в развитие радио. В их числе Шакен Айманов, диктор казахского радио Мина Сейтова. Она также работала диктором с 15 лет. Запись с ее голосом у нас до сих пор хранится», - говорит Бахыт Жагипарович.

Гордостью Казахского радио является народный артист Казахстана Ануарбек Байжанбаев, ставший казахским «Левитаном». Он был ранен на фронте в 1943 году и вернулся на Родину. В том же году он получил приглашение на радио в качестве диктора. До конца жизни, почти 50 лет он проработал на радио. В Золотом фонде Казахского радио на сегодняшний день хранится более 400 записей, около десяти тысяч литературных и музыкальных передач известного диктора.

«Ануарбек Байжанбаев внес огромный вклад в развитие Казахского радио. Он пришел на радио в возрасте 18 лет. Этот человек способствовал работе Мукагали Макатаева на радио. Смотрите, на радио не прерывается преемственность поколений. Если бы Мукагали Макатаев не работал на радио, мы бы не узнали голос Мукагали. Ведь стихи, которые он читал, хранятся в Золотом фонде Казахского радио. В этом году радио - 100 лет, М. Макатаеву- 90 лет со дня рождения, 90 лет со дня рождения Замзагуль Шариповой. Все это совпадает с 30-летием Независимости Казахстана», - поделился журналист.

Он также остановился на мероприятиях, посвященных 100-летию Казахского радио.

«Мероприятия, посвященные столетию Казахского радио, уже начались. Было организовано несколько научных конференций, при поддержке Алматинской области. Общественность Жетысу отдала дань уважения ветеранам и журналистам радио. Кроме того, в честь юбилея в Туркестанском Международном казахско-турецком университете имени Х. А. Ясави открылась лектория «Казахское радио». Другое дело, что присвоение Казахскому радио названия улицы началось с роскошной и грандиозной церемонии в Шымкенте и Кызылорде и продолжилось в столице. То есть, в Нур-Султане в честь казахского радио названа улица. Мы направили рекомендательное письмо в акимат и маслихат города Алматы. Мы попросили включить здание № 175 в список исторических памятников. Надеюсь в ближайшее время это будет решено положительно. Кроме того, на внешней стороне здания будет установлена мемориальная доска «Дом радио», а на первом этаже будет открыт специальный радиоуголок. Готовится фотоальбом», - говорит спикер.

Кроме того, Бахыт Жагыпарович рассказал о работе радио «Шалкар», которое освещает духовно-культурные направления, пропагандирует национальные ценности.

«Что касается студии в Алматы. Мы вещаем из южной столицы по Казахскому и радио «Шалкар». Утреннюю программу на радио «Шалкар» передаем в прямом эфире с 7:00 до 10:00. С 18:00 до 19:00 начинается поздравительная программа «Сазды Салем», которая тоже выходит из студии Алматы. Затем с 20:00 до 21:00 в прямом эфире идет программа «Шалкар кәсіп». Программа «Алма-Атинская ночь» приветствует слушателей на разные темы в течение пяти дней в неделю. Кроме того, у нас есть 15-минутная программа «Кел балалар, оқылық», которую мы ведем ежедневно.

Сегодня Казахское радио гордится своим золотым фондом, где хранятся более 100 тысяч голосов. В том числе музыкальные, литературные передачи и голоса известных в стране личностей. Пять раз в неделю по радио «Шалкар» представлена программа «Алтын қор». Кроме того, в целях пропаганды казахской поэзии у нас есть музыкальный час «Темір қазық»», - говорит руководитель алматинской студии.

По словам Бахыта Жагыпаровича, сообщения на русском, татарском, немецком, узбекском, уйгурском, украинском и турецком языках, исходящие от редакции «Достык» Казахского радио, также играют важную роль в сближении национальностей и народностей, проживающих в нашей стране, и способствуют сохранению единства государства. Кроме того, каждый четверг в прямом эфире выходит программа «Народный голос».

«Акын Талант Арынгали готовит программу «Радио шежіре». Там пропагандируют наших бывших ветеранов», - говорит он.

Казахское радио на сегодня готовится к новому сезону.

«В сентябре начинается новый сезон, на этот период мы разрабатываем новые программы. Проводятся журналистские исследования. То есть, мы изучаем, какие программы востребованы среди наших слушателей и анализируем нынешние проблемы, которые имеются в обществе. Под руководством генерального директора ТОО «Қазақ радиолары» Ернура Бурахана в настоящее время ведутся доработки», - отметил Бахыт Жагипарович.

По его словам, радио - это большая информационная сфера, которая имеет свои особенности.

«Радио - это достоверность и скорость информации. У нас новости выходят каждый час. Однако, если появляется срочный материал, мы оперативно передаем информацию. Сейчас время интернета, век развития новых технологии. Начиная с водителя за рулем или врача в кабинете, принимающего пациента, через радио все могут быть в курсе последних новостей. У них, возможно, не всегда бывает время, чтобы открыть социальную сеть. Ну, а радио здесь незаменимый носитель информации. И это наша особенность. Во-вторых, требование радио - это звук. Чистота речи. Каждая буква должна быть на своем месте. В-третьих, сценарий. Это подготовка радиоведущего», - говорит радиоведущий.

Он также остановился на технической базе радио в Алматы.

«Наша техническая база обновлена. У нас есть шесть студий. В трех из них записывается предварительная лента, в остальных трех идет прямой эфир. Здание, в котором мы работаем, также отремонтировано. Установлена новая мебель», - отметил спикер.

При стремительном развитии научно-технического прогресса, современных технологий радио также идет в ногу со временем. Казахское радио сегодня можно слушать и на просторах интернета. Но, тем не менее, есть вопросы, которые ждут положительного решения.

«Не скрою, в 90-е годы прошлого века наши передачи Казахского и Шалкарского радио не доходили до населенных пунктов, расположенных вблизи города Алматы. Эта проблема все еще существует. На основании решения Министерства информации и общественного развития о расширении сети радиостанций для обеспечения информационной безопасности Казахстана в приграничных районах разработана дорожная карта по развитию государственной сети радиовещания. Сейчас Казахское радио вещает на 89% территории республики и в дальнейшем планирует охватить все приграничные районы страны», - сказал он.

В завершение спикер поздравил всех коллег с профессиональным праздником.

«Каждый год 28 июня отмечается День работников связи и информации. Журналистская общественность в средствах массовой информации работает для населения. Это было доказано во время пандемии, когда журналисты были на передовой, как и врачи. Были коллеги, которые заболели этим коварным вирусом. Поэтому желаю всем коллегам, во-первых, крепкого здоровья, благополучия и творческого вдохновения. Когда есть наша сплоченность, перед нами любые преграды преодолимы. С праздником!» - заключил Бакыт Жагипарович.