100 лет исполнилось ветерану войны в СКО

14 Января 2023, 21:07

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Петропавловска Кабин Мурзагулов отметил 100-летний юбилей. Ветерана Великой Отечественной войны поздравил с днем рождения глава города Руслан Анбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кадрами с аксакалом поделилась пресс-служба акима.

Кабин Мурзагулов родился в селе Ленино. 18-летним юношей попал на фронт. Проходил службу в 555-м стрелковом и в 14-м артиллерийском полках. Воевал в 16-м гвардейском истребительном противотанковом дивизионе. Участвовал в боях за освобождение Украины, Беларуси, Молдовы. День Победы К. Мурзагулов встретил в Берлине.

Аксакал воспитал шестерых детей. У ветерана – 10 внуков и 12 правнуков.

В Северо-Казахстанской области в живых остались всего девять ветеранов Великой Отечественной войны. Восемь из них проживают в Петропавловске.

Фото: instagram.com/akimat_petropavl