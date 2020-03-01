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100 лет исполнилось сегодня агентству АЗЕРТАДЖ

1 Марта 2020 19:53
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100 лет исполнилось сегодня агентству АЗЕРТАДЖ

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Национальное информационное агентство Азербайджана АЗЕРТАДЖ (Азербайджанское государственное информационное агентство) сегодня отмечает вековой юбилей, передает МИА «Казинформ».

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Азербайджанское государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ является ведущим информационным агентством республики, единственным источником официальной государственной информации для местных и зарубежных СМИ.

АЗЕРТАДЖ, созданный 1 марта 1920 года правительством Азербайджанской Демократической Республики, впоследствии, в годы советской власти, функционировал под различными названиями.

После восстановления Азербайджаном государственной независимости агентство вернуло свое историческое название – с 3 марта 1995 года стало именоваться Государственным телеграфным агентством при Кабинете министров, а с 17 января 2000 года – Азербайджанским государственным телеграфным агентством.

АЗЕРТАДЖ, наряду с официальными сообщениями, распространяет достоверную и оперативную информацию по самому широкому спектру тем: политика, экономика, наука, образование, культура, здравоохранение, спорт, окружающая среда и другим. Новости выходят на азербайджанском, английском, русском, французском, немецком, арабском, китайском и испанском языках. Причем параллельно с фото и текстовой информацией агентство выпускает видеоновости о социальной, политической, экономической, спортивной жизни страны. Служба мультимедиа и видеоновостей готовит такие проекты, как «Путешествуя по Азербайджану», «Наши памятники», «Города мира». Успешно функционируют и видеосайт, а также Детский портал знаний АЗЕРТАДЖ.

На сегодня агентство подписало соглашения о сотрудничестве с почти 50 зарубежными информационными агентствами, в числе которых есть и МИА «Казинформ». Кроме того, АЗЕРТАДЖ имеет широкую корреспондентскую сеть (21 корпункт) по всему миру.

О востребованности информационных материалов АЗЕРТАДЖ свидетельствуют цифры: в 2019 году обращения к информационным ресурсам агентства посредством мобильных устройств увеличились на 50%, а просмотр видеоновостей – на 75%.

В 2004 году АЗЕРТАДЖ принят в члены Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA). С 2008 года АЗЕРТАДЖ является членом «AsiaPulse» — Азиатского консорциума новостных агентств.

Коллектив МИА «Казинформ» искренне поздравляет коллег из АЗЕРТАДЖ с вековым юбилеем и желает плодотворных успехов в работе.


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Ключевые слова: СМИ, Азербайджан, Дата,
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