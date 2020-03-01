100 лет исполнилось сегодня агентству АЗЕРТАДЖ

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Национальное информационное агентство Азербайджана АЗЕРТАДЖ (Азербайджанское государственное информационное агентство) сегодня отмечает вековой юбилей, передает МИА «Казинформ».

Азербайджанское государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ является ведущим информационным агентством республики, единственным источником официальной государственной информации для местных и зарубежных СМИ.

АЗЕРТАДЖ, созданный 1 марта 1920 года правительством Азербайджанской Демократической Республики, впоследствии, в годы советской власти, функционировал под различными названиями.

После восстановления Азербайджаном государственной независимости агентство вернуло свое историческое название – с 3 марта 1995 года стало именоваться Государственным телеграфным агентством при Кабинете министров, а с 17 января 2000 года – Азербайджанским государственным телеграфным агентством.

АЗЕРТАДЖ, наряду с официальными сообщениями, распространяет достоверную и оперативную информацию по самому широкому спектру тем: политика, экономика, наука, образование, культура, здравоохранение, спорт, окружающая среда и другим. Новости выходят на азербайджанском, английском, русском, французском, немецком, арабском, китайском и испанском языках. Причем параллельно с фото и текстовой информацией агентство выпускает видеоновости о социальной, политической, экономической, спортивной жизни страны. Служба мультимедиа и видеоновостей готовит такие проекты, как «Путешествуя по Азербайджану», «Наши памятники», «Города мира». Успешно функционируют и видеосайт, а также Детский портал знаний АЗЕРТАДЖ.

На сегодня агентство подписало соглашения о сотрудничестве с почти 50 зарубежными информационными агентствами, в числе которых есть и МИА «Казинформ». Кроме того, АЗЕРТАДЖ имеет широкую корреспондентскую сеть (21 корпункт) по всему миру.

О востребованности информационных материалов АЗЕРТАДЖ свидетельствуют цифры: в 2019 году обращения к информационным ресурсам агентства посредством мобильных устройств увеличились на 50%, а просмотр видеоновостей – на 75%.

В 2004 году АЗЕРТАДЖ принят в члены Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA). С 2008 года АЗЕРТАДЖ является членом «AsiaPulse» — Азиатского консорциума новостных агентств.

Коллектив МИА «Казинформ» искренне поздравляет коллег из АЗЕРТАДЖ с вековым юбилеем и желает плодотворных успехов в работе.