100 книг школе для осужденных подарили сотрудники акмолинской колонии

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники акмолинской колонии пополнили книжный фонд школы для осужденных-учеников, передав в библиотеку 100 книг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, занятия в школах и профессиональных колледжах учреждении ДУИС региона идут уже вторую неделю. Сотрудники колонии ЕЦ-166/4 решили организовать несколько необычную акцию в рамках поддержки республиканской «Дорога в школу».

«Для интереса и желания познать больше, расширения кругозора, что может помочь в переосмыслении жизни, своих поступков и планов на будущее, каждый сотрудник учреждения из своего дома принес художественную литературу для библиотечного фонда учебных заведений колонии», - сообщила пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

В общей сложности уисовцы передали в библиотеку школы и колледжа учреждения 100 книг художественной литературы.

«Многие из осужденных по той или иной причине не имеют среднего образования. В этом году в рамках акции «Дорога в школу» мы помогли одной семье собрать в школу ребенка, а также решили не оставить без внимание и наших подопечных, которые хоть и переступили закон, но также нуждаются в получении знаний», - отметила майор юстиции, заместитель ДПНК учреждения Татьяна Шейко.

В стенах колонии осужденные имеют возможность получить среднее и профессиональное образование, что поможет в дальнейшем после освобождения им трудоустроиться и начать новую жизнь.