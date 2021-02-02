100 км преодолели костанайские спасатели в поисках водителя в степи

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Водителя, попавшего в дорожно-транспортное происшествие, спасли в степи в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

26 января житель Улытауского района Карагандинской области, находясь в Аркалыке, приобрел автомобиль марки «Volkswagen Golf». В тот же день он выехал обратно домой по республиканской трассе Петропавловск – Жезказган.

«Проехав часть пути, мужчина 1985 года рождения повернул на грейдер Коксуль – Терсаккан. Автомобиль был на летних шинах и чувствовал себя неуверенно на зимней дороге. По видимому, водитель иномарки не учел, что езда зимой на летней резине совсем небезопасна. В какой-то момент он не справился с управлением и оказался в кювете. Все его попытки завести автомобиль оказались безуспешными. Не дожидаясь утра, он отправился пешком до зимовки Аяпан, расположенной в 15 км от грейдера. Добравшись до нее, он сообщил о случившемся родственникам, а те в свою очередь оповестили спасателей», - рассказали в ДЧС области.

Получив тревожный сигнал, на поиски пропавшего отправились сотрудники Отдела по ЧС и оперативно-спасательного отряда города Аркалыка, сотрудники полиции. Преодолев более 100 км пути на автомашине повышенной проходимости «Нива Марш Бронто», они обнаружили брошенную иномарку в степи. По оставленным на полевой дороге следам спасатели добрались до зимовки Аяпан. Сюда же прибыли работники сельского акимата. Владелец иномарки находился в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждался.

Общими усилиями автомобиль отбуксировали на очищенный участок автодороги. После чего водитель продолжил движение по намеченному маршруту.

Спасатели в очередной раз обращается к населению с просьбой воздерживаться от дальних поездок за пределы населенных пунктов в условиях непогоды. В случае необходимости, если непогода застала в пути, нужно сообщить о случившемся по телефонам 112 или 101.