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вчера 22:21
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вчера 13:52
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100 кг плова сварили в Атырау, накормив нуждающихся и работающих на улице
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 100 килограммов плова сварили в субботу в Атырау, накормив нуждающихся и работающих на улице, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Такая идея – помочь в холодный день нуждающимся, появилась у членов Гражданского совета города. Акцию мы решили провести в парке Жилгородка. Подключили к ней сотрудников полиции, которые помогли отыскать и привезти бездомных. Сварили около 100 килограммов плова, заварили чай. Всех накормили. Но поскольку плова было много, то часть развезли многодетным семьям, отправили в мечеть и в центр для лиц без определенного места жительства. А потом проехали по улицам и накормили пловом сотрудников Спецавтобазы, расчищающих на дорогах снег», - рассказала член Гражданского совета города, руководитель Атырауского областного филиала ОО «Общество Красного Полумесяца РК» Асия Кульжанова.
В этот день на двоих бездомных в городе стало меньше. Двоих мужчин, по каким-то причинам ушедших из дома, уговорили вернуться в семьи. Им нашли машины и отправили в пригородные поселки Балауса и Актогай.
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