100 кг плова сварили в Атырау, накормив нуждающихся и работающих на улице

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 100 килограммов плова сварили в субботу в Атырау, накормив нуждающихся и работающих на улице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Такая идея – помочь в холодный день нуждающимся, появилась у членов Гражданского совета города. Акцию мы решили провести в парке Жилгородка. Подключили к ней сотрудников полиции, которые помогли отыскать и привезти бездомных. Сварили около 100 килограммов плова, заварили чай. Всех накормили. Но поскольку плова было много, то часть развезли многодетным семьям, отправили в мечеть и в центр для лиц без определенного места жительства. А потом проехали по улицам и накормили пловом сотрудников Спецавтобазы, расчищающих на дорогах снег», - рассказала член Гражданского совета города, руководитель Атырауского областного филиала ОО «Общество Красного Полумесяца РК» Асия Кульжанова.

В этот день на двоих бездомных в городе стало меньше. Двоих мужчин, по каким-то причинам ушедших из дома, уговорили вернуться в семьи. Им нашли машины и отправили в пригородные поселки Балауса и Актогай.



