100 казахстанских компаний получили золотой аккаунт на AliBaba

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 100 казахстанских компаний получили золотой аккаунт на электронной торговой площадке AliBaba. Об этом в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал директор департамента развития экспорта Министерства торговли и интеграции РК Омербек Баштай.

«После создания Министерства торговли в 2019 году был сформирован институт «QazTrade». Он выбран в качестве национального оператора по продвижению экспорта. Он оказывает меры нефинансовой поддержки, начиная от аналитического блока, в частности Экспортной акселерации, организации зарубежных выставочных мероприятий, вывода на электронные торговые площадки. То есть, все эти меры оказывает наш национальный институт», - рассказал Омербек Баштай.

Что касается электронной коммерции, по его словам, есть инструмент по выводу казахстанских экспортеров на торговую электронную площадку AliBaba.

«То есть, государство за счет бюджетных средств покупает золотой аккаунт для казахстанского предприятия, он стоил в прошлом году порядка 3 тысячи долларов. Предоставляется на безвозмездной основе. Встречным обязательством является экспортный контракт. Мы предоставляем золотой аккаунт. Что подразумевается под этим? То есть, когда любой покупатель, бизнесмен заходит на AliBabа, чтобы купить определенный товар, он забивает в поиск необходимое, те, у кого есть золотой аккаунт, выходят первыми в листе поиска. Те, у кого обычные аккаунты, могут располагаться условно на тысячной странице. Это очень важно, чтобы у наших экспортеров, кто выходит на электронные торговые площадки, были золотые аккаунты. В прошлом году впервые запустил проект. По итогам 2020 года 100 компаний получили золотой аккаунт на электронной торговой площадке. В текущем году планируем вывести 60 компаний. Более 4 тысяч товаров уже размещены на торговой площадке AliBaba», - отметил Омербек Баштай.