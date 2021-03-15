100 казахстанских колледжей обновят оборудование на 29 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил о реализуемых проектах в сфере ТИПО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере ТИПО реализуется ряд новых проектов. Как вы знаете, продолжена реализация проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». Далее стоит задача по развитию дуального образования. Новый формат устроенного цикла подготовки рабочих кадров: если действующая система на базе девятых классов предполагает 3,5 года, планируется, что будет снижение сроков обучения. Аналогичная ситуация и на базе 11 класса», - сказал Асхат Аймагамбетов на коллегии МОН.

Он также поделился планами касательно дальнейшей реализации программы «Жас маман».

«В прошлом году начал реализовываться проект «Жас маман», всего была обновлена материально-техническая база 80 колледжей на 22 млрд тенге, и в текущем году данная программа будет завершаться. Еще предстоит обновление материально-технической базы 100 колледжей на 29 млрд тенге», - заключил министр.