100 казахстанцев заболели коронавирусом и ковидной пневмонией за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 3 февраля в Казахстане зарегистрирован 91 новый случай заболевания коронавирусом, а девять человек заразились ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Сутками ранее сообщалось о 62 заболевших коронавирусом.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 406 тысяч 070 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 717 человек.