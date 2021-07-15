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    14:07, 15 Июль 2021 | GMT +6

    100 иностранцев выдворили из страны в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 100 иностранцев выдворили из страны в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С начала года в Атырауской области к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечено около 5 тысяч человек.

    «В целях обеспечения надлежащего правопорядка, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства, выявления лиц, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан полицейскими организованы оперативно-профилактические мероприятия «Мигрант», «Нелегальный мигрант-2021» и рейды. В результате с начала года к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечено 4991 человек, в том числе 3110 иностранцев. По решению суда 100 иностранцев выдворены из страны», – сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

    Лица, нарушившие миграционное законодательство Казахстана, были оштрафованы на сумму свыше 7 млн тенге. Штрафы взысканы в полном объеме.




    Теги:
    МВД РК Атырауская область мигранты Правоохранительные органы
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